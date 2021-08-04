İngiltere'de araştırma: Koronavirüs'e karşı iki doz aşı yaptıranların testinin pozitif çıkma riski aşısızlardan üç kat düşük

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İngiltere’de yapılan geniş bir araştırma, Koronavirüs’e karşı iki doz aşı yaptıran kişilerin testlerinin pozitif çıkma ihtimalinin aşısızlar karşısında üç kat düşük olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, İngiltere’de Imperial College London’dan bilim insanları öncülüğünde düzenlenen Covid izleme programı kapsamında 24 Haziran-12 Temmuz arasında test veren 100 bin kişinin verileri incelendi.

Bu süreç boyunca testlerin yüzde 0.63’ünün pozitif çıktığı belirtildi.

PCR testlerinde yapılan analiz, iki doz aşı yaptıran kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma riskinin de aşısızlardan daha düşük olduğunu gösterdi. Bunun nedeni olarak iki doz aşı yaptıran kişilerde viral yükün daha düşük olması gösterildi.

React isimli programın direktörü Paul Elliot bulgularla ilgili “Bu çalışma iki doz aşının enfekte olmaya karşı iyi bir koruma sağladığına ilişkin eski çalışmaları doğruluyor. Öte yandan hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmayacağı için enfekte olma riski hâlâ var. Bu nedenle normalleşmeye girilse de kişisel olarak dikkatli davranmalıyız” dedi.