İngiltere'de araştırma: Covid aşılarında hatırlatıcı doz, enfekte olmayı engellemek için önemli

İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, iki doz Koronavirüs aşısından üç ay sonra Covid-19 vakalarının görülmeye başlamasıyla birlikte, bilim insanları uygun kişilerin hatırlatıcı doz yaptırması yönünde çağrı yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Imperial College London'dan araştırmacılar, 100 bin kişiden gelen örnekleri inceledi. İncelemeler sonucu, aşısız kişilerde enfekte olma oranının iki doz aşılılara göre üç,dört kat daha fazla olduğu görüldü. Öte yandan iki doz aşılılarda da enfeksiyon oranlarının üç ay sonra yavaş bir şekilde arttığı tespit edildi.

Araştırmalar, iki doz Covid aşısının hastaneye yatış ve ölümleri engellemede altı ay sonra da güçlü olduğunu gösterse de enfekte olmayı önleme durumunun birkaç ay içinde azalabileceği belirtildi.

Araştırmayı yürütenlerden Paul Elliot, "Aşılılarda görülen vakaların olası artışı, hatırlatıcı doz programının gerekliliğini gösteriyor. İnsanlar, kendileri için uygun olduğunda üçüncü doz aşısını yaptırmalı" dedi