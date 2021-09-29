İngiltere'de akaryakıt krizi sürüyor; benzin istasyonlarında kavgalar başladı!

İngiltere’de yaşanan akaryakıt krizi devam ediyor. Başkent Londra’da sabah saatlerinden itibaren kent genelindeki benzin istasyonlarının dışında uzun kuyruklar oluştuğu ve bazı bölgelerde yakıt bulunmadığına dair uyarı levhalarının bulundu görüldü. Bir benzin istasyonunda yaşanan tartışmada bir sürücü başka bir şoföre bıçak çekti.



İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde büyük problemlere yol açtı. Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Hükümetin tedbirleri yeterli olmadı

NTV'nin haberine göre; hükümetin aldığı tedbirlere rağmen, ülkede uzun benzin kuyrukları bu sabah da devam etti. Yerel saatle 06:00’dan itibaren başkent Londra’da genelindeki istasyonlarda sürücüler saatlerce kuyrukta bekledi.



Bazı istasyonlarda tedarik sıkıntısı akar yakıt stoklarının tükenmesine neden oldu, yakıt pompalarının üzerine "kullanım dışı" etiketleri yerleştirildi.

Bununla birlikte, kuyruklarda zaman zaman tansiyon yükseliyor. Londra'da bir sürücü sırada öne geçmeye çalıştığı gerekçesiyle başka bir şoföre bıçak çekti. Hızını alamayan adam arabayı da tekmeledi.

Öte yandan, İngiltere'deki benzin ve dizel maliyetleri, sakinlik çağrılarına rağmen panik satın almanın devam etmesiyle sekiz yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ulaştırma Bakanı, Grant Shapps, akaryakıt krizine en çok Koronavirüs nedeniyle kamyon ruhsatı incelemelerinin durdurulmasının yol açtığını söyledi.

Krizin başlamasından bu yana ilk kez konuşan Başbakan Boris Johnson ise akaryakıt istasyonlarındaki durumun iyileştiğini ve ordunun hafta sonuna kadar yakıt dağıtımına başlayacağını açıkladı.

Ülke genelindeki yakıt istasyonlarının şu anda yüzde 16'sına tamamen yakıt sağlandığı belirtildi.