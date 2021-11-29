İngiltere'de 61 kişi, kar nedeniyle kapanan barda 3 gündür mahsur

Ragbi ligi yorumcusu Martin Overton, 'kendini harika hissettiğini' ancak bir sonraki sefere 'biraz giysi ve birkaç kürekle geleceğini' söyledi. Mahsur kalanlar arasındaki bir kadın da çoğu kişinin kurtarıldıktan sonra da uzun süre iletişim halinde kalacağını hissettiğini belirtti.

Öte yandan, 3 günün ardından mahsur kalan 7'si personel 61 kişinin bugün kurtarılması bekleniyor. Deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunan ve ülkenin en yüksek barı olarak kabul edilen Tan Hill Inn'e giden yola devrilen elektrik kablolarının emniyete alınmasının ardından mahsur kalanlara ulaşılabilecek.