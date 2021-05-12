İngiltere'de 50 milyondan fazla insan aşılandı

İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 284 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 441 bin 975'e ulaştı. Ülkede 50 milyon dozdan fazla Koronavirüs aşısı uygulandı

Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Aşı Programı sorumlusu Doktor Emily Lawson yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin sıkı çalışması, düzgün planlamalar ve hedefe yönelik uygulamalar sayesinde Covid-19 aşı programının 50 milyondan fazla insana ulaşabildiğini ve aşılama programının başladığı günden bu yana, günde yaklaşık 300 bin doz aşı dozu uygulanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 35 milyon 722 bin 461 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 18 milyon 438 bin 532 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.



