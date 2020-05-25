"İngiltere'de 50-60 futbol kulübü batabilir"

İngiltere'de Premier Lig'in altında yer alan Championship ligi ekiplerinden Huddersfield'ın sahibi Phil Hodgkinson, Covid-19'un önümüzdeki sezonlara finansal etkisine dair şimdiden bir hazırlık yapılmaması durumunda liglerin çökebileceği uyarısında bulundu.

50-60 kulübün bu yüzden batabileceğini söyleyen Hodgkinson, önümüzdeki sezon tribünlere seyirci alınmaması senaryosuna da hazırlandıklarını belirtti.

BBC'ye konuşan Hodgkinson, "Esas problem bu sezonu bitirip bitirememiz değil, bu sezonun ardından ne olacağı" dedi ve ekledi:

"Bazı kulüplerin henüz iflas etmemiş olmasının tek nedeni maaşlarını ve borçlarını ertelemesi. Ama bir noktada ödeme yapmaları gerekecek."