İngiltere'de 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede Oxford-AstraZenaca aşısını yaptıranların 242’sinde pıhtılaşma vakasına rastlandığı, bu vakaların çoğunun aşının ilk dozunun yapılmasının ardından görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi.

Covid-19 aşılarının, ölüm, ağır hastalık ve bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilen açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının faydasının, riskinden daha fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof Wei Shen Lim, önceliklerinin aşıların güvenliği olduğunu belirtti.