İngiltere'de 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Reading kentinde cumartesi akşamı düzenlenen bıçaklı saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Polis saldırının "terör olayı" olduğunu, gözaltına alınan şüphelinin 25 yaşındaki Khairi Saadallah olduğunu açıkladı.

Khairi Saadallah'ın saldırının düzenlendiği parkta gözaltına alındığı ve saldırıyla ilgili olarak aranan başka bir kişi olmadığı duyuruldu.

BBC'ye konuşan güvenlik kaynakları Saadallah'ın Libya kökenli olduğunu söyledi.

Saldırgan yerel saatle 19:00'da başkent Londra'nın batısındaki kentin merkezindeki Forbury Gardens Parkı'nda bulunan iki grubu hedef almış ve bazı kişileri boyunlarından ya da kollarından bıçaklamıştı.

Sunday Mirror gazetesi, saldırganın daha fazla kişiyi bıçaklamasını onu üzerine atlayarak yere yatıran bir polisin önlediğini yazdı.