İngiltere, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ıslak mendilleri yasaklayabilir

İngiltere'ye zehirli bir plastik atık dalgası getirdiği belirtilen ıslak mendiller, nehirleri ve denizleri temizlemeye yönelik hükümet planları uyarınca yasaklanabilir.

Sözcü'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık’ta her yıl kullanılan 11 milyar ıslak mendilin yüzde 90’ından fazlasının plastik içerdiği belirtiliyor. Bu hafta hükümet, plastik ıslak mendillerin, sürdürülebilir alternatiflerle değişmeye zorlayan bir yasak çıkarıp çıkarmayacağını belirleyecek.

Bakanlar ayrıca tütün firmalarının sigara izmaritlerinin temizlenme maliyetini ödemelerinin gerekip gerekmediği konusunda ve tek kullanımlık plastik çatal-bıçak, tabak ve bardakların yasaklanmasına ilişkin kararlarını da açıklayacaklar.

Bu ayın başlarında, İşçi Milletvekili Fleur Anderson, plastik ıslak mendillerin yasaklanmasını isteyen bir Özel Üyeler Yasasını sundu Ve Deniz Koruma Derneği’nin 2005’ten 2020’ye kadar ortalama 100 metre kumsal başına 1,7 ıslak mendilden 18 ıslak mendile bir artış gördüğü bildirildiğinden, sorunun büyüdüğünü söyledi: “Bu plastikler yerel deniz ortamımıza ve su sistemlerimize bu kadar büyük hacimlerde girdiğinde, hasar kesinlikle yıkıcıdır. Küresel olarak, her yıl sadece plastik atıklardan yüz milyon hayvan ölüyor.”