İngiltere Büyükelçisi Chilcott, Fatma Şahin'i ziyaret etti

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- İNGİLTERE Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i ziyaret etti. Chilcott, kentin Suriyeli sığınmacılar konusunda başarılı hareket ettiğini söyledi.

Fatma Şahin\'i makamında ziyaret eden Dominick Chilcott, kenti çok beğendiğini ifade etti. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin altın çağı yaşadığını dile getiren Chilott şunları söyledi:

\"Dünya zor bir dönemden geçiyor. Tüm dünya genelinde artan çok ciddi aşırı milliyetçilik ve otoriterlikle karşı karşıyayız. Bu da uzun yıllardan beri görmekte olduğumuz hukuk sisteminden uzaklaşmayla karşı karşıya bırakıyor. Aslında bir bakıma şanslıyız çünkü Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor. Sayın Erdoğan ve Başbakanımız arasında son derece mükemmel seviyede ikili diyalog kurulmuş durumda. Suriyeli mülteciler konusunda başarılı bir şekilde mücadele ediyorsunuz. Onların ağırlanması konusundaki başarıyı yerinde görmek istedim. Bu anlamda bazı ziyaretlerde bulundum. Suriye\'deki savaş nedeniyle yoğun mülteci göçüyle karşı karşıya kalan Türkiye\'nin misafirperverliğinin sadece hükümet nezdinde değil aynı zamanda halk tarafından da gösterilmesi inanılmaz boyutta. Bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir konu. Siz sadece bu insanları misafir etmekle kalmıyorsunuz aynı zamanda birçoğunun yasa dışı yollarla düzensiz olarak Avrupa\'ya geçmesini de engelliyorsunuz. Dolayısıyla bunun için özellikle hükümetimin bizzat teşekkürlerini iletmek isterim.\"

Suriye\'de önümüzdeki 1, 2 yıl içerisinde barışın görünmediğini söyleyen Chilcott, Türkiye\'nin tek başına Suriye konusunda mücadele etmesinin beklenemeyeceğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Bölgedeki koşullarla ve mültecilerle baş etmek Türkiye’nin tek başına kaldırması beklenemeyecek kadar büyük bir yük oluşturmaktadır. Türkiye’nin mültecilerin yeniden topraklarına dönmesi konusunda attığı adımları sempatiyle karşılıyoruz. Bu amacınızı ve hedefinizi destekliyoruz. Uluslararası yardım kuruluşları için Gaziantep bir merkez oldu, bir model oldu. Birçok yardım kuruluşları sizin gibi Suriye’nin kuzeyinde hastane kurulması, insanların ekmek bulması için fırınlara destek verilmesinden tutunda su ve elektrik sistemlerine kadar pek çok projede hizmet veriyor. Biz Birleşik Krallık olarak bu kuruluşların bazılarına maddi destek sağlıyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bölgede istikrarın ve barışın sağlanabileceğini zannetmiyorum. Halkın genel isteklerini adil bir şekilde yansıtan bir hükümetin olmadığı bir Suriye\'de istikrar sağlanmasının mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Rejim güçleri pek çok şehirde yürütülen savaşı kazanmakta, BM çalışmaları engellenmektedir. Genel seçimler adil ve dürüst bir şekilde yapılabilse farklı bir hükümet gelecektir. Hükümet muhakkak ki değişecektir. İlk bakışta Esat ülkedeki kontrolünü devam ettirdiği sürece istediğimiz barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir ortamı yakalamamız en azından 1-2 yıllık süreçte çok olası görülmüyor. Ama bu bizi yıldırmamalı, ortak çalışmaları daha güçlü bir şekilde yürüteceğiz.\"

Avrupa\'nın ve dünyanın güvenli olabilmesi için, Türkiye ve Gaziantep\'in güvenli olması gerektiğini belirten Fatma Şahin de, \"Bölgede her ülkenin farklı hesapları var. Hesaplar çoğaldıkça çözüm gecikiyor. Aslında çözüm çok kolay. Bu hesaplar yarın öbür gün Avrupa\'nın barışını da etkileyecek. O yüzden Türkiye\'nin önerilerini dikkate alarak çözüme odaklanılması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI