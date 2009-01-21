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Kültür-Sanat

İngiltere Brit Ödülleri adayları belli oldu

Her yıl pop müzik dalında verilen ve İngiltere'nin Grammy'si gibi görülen Brit ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu.

21 Ocak 2009 02:00

İngiliz Fonografik Endüstrisi tarafından her yıl pop müzik dalında verilen ve İngiltere'nin Grammy'si gibi görülen Brit ödüllerinin bu yılki adayları belli oldu.

Coldplay grubunun üç yıl aradan sonra çıkardığı "Viva La Vida" albümü ve soul şarkıcısı Duffy'nin "Rockferry"si en iyi albüm dalında aday gösterilirken, Coldplay aynı zamanda en iyi İngiliz grubu dalında Elbow, Girls Aloud, Radiohead ve Take That ile yarışıyor.

Brit ödüllerine uluslararası kategorilerde de Kayne West, Beyonce ve Kings of Leon aday gösterildi.

Ödüllerin sahipleri 18 Şubat'ta açıklanacak






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