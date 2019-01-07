İngiltere Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta oylayacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'e zor günler yaşatan İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandıracak anlaşmanın parlamentoda 15 Ocak Salı günü oylanacağı bildirildi.

Oylama tarihini BBC hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberiyle duyurdu. Başbakan May, Brexit anlaşmasının parlamentoda büyük bir farkla reddedileceği kaygısıyla, Aralık ayında yapılması beklenen oylamayı ertelemek zorunda kalmıştı. Hükümet daha önce oylamanın 14 Ocak haftasında yapılacağını duyurmuştu.

Oylamanın sonucu belirsiz olsa da BBC'ye konuşan Brexit Bakanı Kwasi Kwarteng anlaşmanın onaylanacağı konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.

Brexit anlaşmasına şüpheyle yaklaşan parlamenterlerin desteğini kazandığına dair çok az işaret bulunan May dün yaptığı açıklamada, anlaşmanın reddi halinde İngiltere'nin bilinmeyen bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Brexit ile ilgili ikinci bir referandum fikrine de karşı çıkan May, AB'den ayrılma tarihi olan 29 Mart'a kadar böyle bir referandumun yapılamayacağını savundu.

İkinci bir referandum ile ilgili anketlerde Brexit karşıtları önde bulunurken, May'in kendi kabinesinde de Brexit anlaşmasına direnenler olduğu biliniyor. En büyük itiraz ise Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasındaki katı sınır kontrollerini konu alan ‘Backstop' protokolüne yapılıyor.

Ancak AB, Londra ile Brüksel arasında bin bir güçlükle varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeye yanaşmıyor.

Reuters/SSB,BÖ

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