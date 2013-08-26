T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere: BM'den karar çıkmadan müdahale yapabiliriz

İngiltere, ‘müdahale için BM Güvenlik Konseyi kararının şart olmayabileceğini’ öne sürdü

26 Ağustos 2013 14:38

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden oybirliğiyle alınacak bir karar çıkmadan Suriye’de kimyasal silah kullanılmasını önlemek için müdahalede bulunulabileceğini belirtti.
 
Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ardından, Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini tartışmaya başlayan İngiltere, ‘müdahale için BM Güvenlik Konseyi kararının şart olmayabileceğini’ öne sürdü.

Dışişleri Bakanı William Hague, ‘Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki kriz konusunda sorumluluğunu üstlenmediğini ve konseyden oybirliğiyle çıkacak bir karar olmaksızın Suriye’ye müdahale etmenin mümkün olabileceğini’ belirtti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, yaptığı en son açıklamada ‘Suriye’de kimyasal silah kullanılmasına bir hafta içinde cevap verilmesi gerektiğini’ belirtti. İngiltere’nin, ‘hava operasyonu, uçuşa yasak bölge oluşturulması veya isyancıların silahlandırılmasını deteklediği’ belirtildi.

ABD ve müttefikleri, Güvenlik Konseyi’nden çıkacak bir karar aşamasında esad rejimini destekleyen Çin ve Rusya’nın veto hakkını kullanmasından endişe ediyor.


Fransa: Tüm seçenekler değerlendiriliyor


Fransa ise Suriye'ye yönelik askeri müdahale hakkında henüz bir karar alımadığını, ancak tüm opsiyonların masada olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Orantılı bir tepki verilmesi gerekir... Birkaç gün içinde nasıl bir tepki verilmesi gerektiği kararlaştırılacak" dedi.

Fabius, tüm seçeneklerin masada olduğunu, değerlendirilmeyen tek seçeneğin ise 'bir şey yapmamak olduğunu' belirtti.


Rusya endişeli


Rusya ise ABD’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonu hakkında endişeli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Washington’tan son günlerde yapılan ve Suriye’deki iç savaşa müdahale etmek için ordunun hazırlandığı yönündeki haberlerin endişe uyandırıcı olduğunu’ belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukaseviç de, Batılı ülkelerden ‘BM denetim heyetininin incelemesinden çıkacak sonuçları beklemelerini’ istedi. Lukaseviç, ‘kimyasal silah iddiası üzerinde hemen sonuca varmaya çalışarak trajedik hatalar yapılmaması için tüm ülkeleri sağduyulu olmaya’ çağırdı.


ABD durum değerlendirmesi yapıyor


Suriye’deki iç savaş boyunca askeri müdahale seçeneğini sürekli reddeden Obama yönetimi, kimyasal silah kullanıldığına yönelik güçlü bulguların ardından opsiyonlarını gözden geçiriyor.

Başkan Barack Obama’nın, atılacak adımlar için istihbarat birimlerini harekete geçirdiği belirtilirken, Washington, müttefik ülkelerle atılabilecek adımların üzerinde değerlendirme yapıldığını açıkladı.

Obama’nın dün danışmanlarıyla yaptığı toplantının ardından konuşan  ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, "Başkan isterse ordumuz askeri müdahaleye hazır" dedi.


Denetim heyeti harekete geçti


BM’nin kimyasal silah iddiasını incelemek için Şam’a gönderdiği heyetin, Şam’ın dışındaki bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Şam’daki otellerinden ayrılan heyet, altı araçlık konvoyla kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen bölgeye hareket etti.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, BM’nin mavi vücut zırhını giyen heyet üyeleri, güvenlik güçleri ve ambulans eşliğinde yola çıktı. Heyetin, isyancıların kontrolünde bulunan, Şam’ın eteklerindeki Doğu Guta bölgesine gittiği bildirildi.

ETİKETLER

suriyesaldırıingilterebirleşmiş milletler

İlgili Haberler

Davutoğlu: Suriye'ye karşı bir koalisyon oluşacaksa Türkiye'de içinde yer alır

Ahmet Davutoğlu: Birleşmiş Milletler’in, uluslararası toplumun daha fazla seyirci kalmaması ve bu insanlık suçunu müeyyidesiz bırakmaması gerekir. Türkiye’nin başından beri izlediği tutum budur

Suriye'ye müdahale masada; İngiltere, ABD, Rusya süreyi tartışıyor

Batılı ülkeler, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Şam’da düzenlenen ve kimyasal silahlar kullanıldığı öne sürülen saldırının ardından Beşşar Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini tartışıyor

Kılıçdaroğlu: Suriye'de kimyasal kullanıldıysa müdahale edilmeli

Kemal Kılıçdaroğlu: Biz bir ülkede bir grubu destekleyip diğer grubu düşman ilan etmiyoruz. AKP yeni hasımlar yaratıyor, CHP dostluklar kuruyor

Batı basını Suriye'ye müdahaleye hazır

Financial Times, Telegraph, Independent, Times, Guardian Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine gelişmeleri okuyucularına aktardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24