İngiltere: BM'den karar çıkmadan müdahale yapabiliriz

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden oybirliğiyle alınacak bir karar çıkmadan Suriye’de kimyasal silah kullanılmasını önlemek için müdahalede bulunulabileceğini belirtti.



Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ardından, Esad rejimine karşı askeri operasyon seçeneğini tartışmaya başlayan İngiltere, ‘müdahale için BM Güvenlik Konseyi kararının şart olmayabileceğini’ öne sürdü.

Dışişleri Bakanı William Hague, ‘Güvenlik Konseyi’nin Suriye’deki kriz konusunda sorumluluğunu üstlenmediğini ve konseyden oybirliğiyle çıkacak bir karar olmaksızın Suriye’ye müdahale etmenin mümkün olabileceğini’ belirtti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, yaptığı en son açıklamada ‘Suriye’de kimyasal silah kullanılmasına bir hafta içinde cevap verilmesi gerektiğini’ belirtti. İngiltere’nin, ‘hava operasyonu, uçuşa yasak bölge oluşturulması veya isyancıların silahlandırılmasını deteklediği’ belirtildi.

ABD ve müttefikleri, Güvenlik Konseyi’nden çıkacak bir karar aşamasında esad rejimini destekleyen Çin ve Rusya’nın veto hakkını kullanmasından endişe ediyor.



Fransa: Tüm seçenekler değerlendiriliyor



Fransa ise Suriye'ye yönelik askeri müdahale hakkında henüz bir karar alımadığını, ancak tüm opsiyonların masada olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, "Orantılı bir tepki verilmesi gerekir... Birkaç gün içinde nasıl bir tepki verilmesi gerektiği kararlaştırılacak" dedi.

Fabius, tüm seçeneklerin masada olduğunu, değerlendirilmeyen tek seçeneğin ise 'bir şey yapmamak olduğunu' belirtti.



Rusya endişeli



Rusya ise ABD’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonu hakkında endişeli olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Washington’tan son günlerde yapılan ve Suriye’deki iç savaşa müdahale etmek için ordunun hazırlandığı yönündeki haberlerin endişe uyandırıcı olduğunu’ belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukaseviç de, Batılı ülkelerden ‘BM denetim heyetininin incelemesinden çıkacak sonuçları beklemelerini’ istedi. Lukaseviç, ‘kimyasal silah iddiası üzerinde hemen sonuca varmaya çalışarak trajedik hatalar yapılmaması için tüm ülkeleri sağduyulu olmaya’ çağırdı.



ABD durum değerlendirmesi yapıyor



Suriye’deki iç savaş boyunca askeri müdahale seçeneğini sürekli reddeden Obama yönetimi, kimyasal silah kullanıldığına yönelik güçlü bulguların ardından opsiyonlarını gözden geçiriyor.

Başkan Barack Obama’nın, atılacak adımlar için istihbarat birimlerini harekete geçirdiği belirtilirken, Washington, müttefik ülkelerle atılabilecek adımların üzerinde değerlendirme yapıldığını açıkladı.

Obama’nın dün danışmanlarıyla yaptığı toplantının ardından konuşan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, "Başkan isterse ordumuz askeri müdahaleye hazır" dedi.



Denetim heyeti harekete geçti



BM’nin kimyasal silah iddiasını incelemek için Şam’a gönderdiği heyetin, Şam’ın dışındaki bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Şam’daki otellerinden ayrılan heyet, altı araçlık konvoyla kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen bölgeye hareket etti.

Reuters’ın verdiği bilgiye göre, BM’nin mavi vücut zırhını giyen heyet üyeleri, güvenlik güçleri ve ambulans eşliğinde yola çıktı. Heyetin, isyancıların kontrolünde bulunan, Şam’ın eteklerindeki Doğu Guta bölgesine gittiği bildirildi.