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BBC Türkçe

İngiltere binlerce göçmen çocuğa taciz iddialarını soruşturuyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'den Avustralya'ya gönderilen çocuk göçmenlerin yaşadığı fiziksel ve cinsel taciz hakkında bağımsız bir soruşturma paneli oluşturuldu. Dönemin çocuk göçmenlerinin dini kurumlarda tacize uğradığı iddiaları incelenece

27 Şubat 2017 22:42

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1974 yılına kadar İngiltere'den Avustralya'ya gönderilen çocuk göçmenlerin yaşadığı fiziksel ve cinsel taciz bağımsız bir soruşturmanın konusu oldu.

Biritanya İmparatorluğu döneminde İngiletre'den binlerce çocuk Avustralya'ya gönderilmişti.

Çocuk Cinsel Tacizi Üstüne Bağımsız Soruşturma adını taşıyan süreçte tanıklık yapan mağdurlar konusunda İngiltere hükümeti "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Soruşturmaya katılan avukat Henrietta Hill kurumlarda ve iş ortamlarında "sistematik cinsel tacizin" yaşandığı iddialarının soruşturma sürecinde dinleneceğini açıkladı.

Hill, çocukların İngiltere'den ebeveynlerinin rızası olmadan, yetim olduklarına inandırılarak, aile geçmişleri hakkındaki bilgilerden habersiz olarak gönderildiklerini söyledi.

Soruşturmada tanıklık yapan David Hill 12 yaşındayken iki erkek kardeşiyle beraber Avustralya'nın batısındaki Fairbridge çiftlik okuluna gönderildiğini söyledi.

Hill "Bu çocuklara yapılan büyük kötülüğü asla düzeltemedik. Cinsel taciz mağdurlarının hayatta kalanlarının suçluların ismini vererek soruşturmaya katılması önemli" dedi.

2009 yılında Avustralya hükümeti çocuk göçmenlerin yaşadığı zulüm nedeniyle özür dilemişti.

2010 yılında ise İngiltere aynı nedenden özür diledi. Ancak özür açıklamasında cinsel taciz vakalarına değinilmedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 7 bin ile 10 bin arasında çocuk Avustralya'ya gönderilmişti.

Bu çocuklar Anglikan ve Katolik Kiliseleri ve hayır kurumları tarafından alınmıştı.

Pek çok çocuk çiftlik okulu denen dini kurumlarda fiziksel ve cinsel tacize uğradı.

Soruşturmada Çocuk Göçmenler Kurumu'nu temsil eden Aswini Weereratne "Bu çok geç kalmış soruşturma cinsel taciz, şiddet, mahrumiyet ve istismar üzerine tanıkları duyacak" söyledi.

Weereratne "İngiltere hükümeti ülke tarihinde utanç verici bir dönemde kendisini savunmayı düşünmüyor" dedi.

Weereratne soruşturmada o dönemde göçmen çocuk olan 22 kişinin dinleneceğini belirtti. Çocukların sınırdışı edildiklerinde ortalama yaşı dokuzdu.

Bazı çocukların işkence gördüğü tecavüze uğradığı ve köle olarark çalıştırıldığı da bildirildi.

Soruşturmanın başkanı Profesör Alexis Jay, panelin kamu ve özel kurumların geçmişte çocukları cinsel tacizden korumayı başaramaması üzerine yoğunlaştığını açıkladı.

İngiltere hükümetini temsil eden avukat Samantha Leek ise "Çocuk göçü yanlış. Buna izin verilip kolaylaştırılmamalıydı. Bunun sonuçlarını ömür boyu yaşamış olanlar derin ve samimi bir üzüntü konusu" dedi.

İngiltere hükümeti o dönem çocuk olan göçmenlerin İngiltere'deki aileleriyle birleşmeleri için 6 milyon sterlinlik bir fon ayırdı.

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