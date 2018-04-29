İngiltere basınında transfer dedikoduları: Neymar rekor teklifi reddetti

Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor. Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Son günlerde dünya futbol kamuoyunun en önemli gündem maddesi, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Neymar'ın Paris Saint Germain'e transfer olup olmayacağı. Fransız ekibinin, Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde yer alan 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu konuşulurken, Neymar takım arkadaşları Lionel Messi ve Luis Suarez'e, Paris Saint Germain'in 200 milyon poundluk rekor teklifini reddederek takımda kalacağını söylediği ifade edildi. Barcelonalı savunma oyuncusu Gerard Pique de bu sabah Instagram hesabından Neymar'la olan fotoğrafını paylaşarak, "Kalıyor" diye yazdı.

Arsenal'in 28 yaşındaki hücum oyuncusu Alexis Sanchez için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Paris Saint Germain'in yakın takibinde olan Şilili oyuncu için Arsenal Menajeri Arsene Wenger, "Alexis'in satışından gelecek paraya ihtiyacımız yok. Finansal olarak güçlü durumdayız. Alexis'in bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var" diye konuşmuştu. Son çıkan haberlere göre de Sanchez ve Paris Saint-Germain arasındaki görüşmeler, ücret ve maaş konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmış durumda.

İngiliz ekibi Arsenal, 2014-2015 sezonunda da kadrosuna katmak istediği Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho için Sporting Lizbon'un kapısını yeniden çalacak. Lizbon ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 40 milyon poundluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Sporting Lizbon'un Carvalho için 27 milyon pound tutarında bir teklifi kabul edeceği de belirtiliyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği için alternatifli bir kadro oluşturmaya çalışan Chelsea'nin, Arsenal'den Alex Oxlade Chamberlain için teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Ancak Londra ekibinin bu transferde yalnız olmayacağı ve Manchester City'nin de Chamberlain için devreye girebileceği belirtiliyor. Liverpool'un da Chamberlain için yakın temasta olduğu iddia ediliyor.

Everton'ın, Swensea'nin İzlandalı "10 numarası" Gylfi Sigurdsson için bonuslarla birlikte 45 milyon poundluk bir teklif yaptı. 27 yaşındaki oyuncunun da Goodison Park'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Ancak Swensea'nin Sigurdsson için 50 milyonluk istediği ifade edildi.

Tottenham Hotspur menajeri Mauricio Pochettino, Newcastle'dan geçen sezon 30 milyon sterline transfer ettikleri, orta saha oyuncusu Moussa Sissoko'nun hala planlarının bir parçası olduğunu söyledi. 27 yaşındaki oyuncuya Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'nın ilgisi olduğu konuşuluyordu.

Liverpool'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İtalya Serie A takımlarından Juventus'un radarında. Torino ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için 27 ila 31 milyon pound arasında bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilirken, Liverpool Menajeri Jurgen Klopp ise Emre Can'ın Liverpool'da kalacağına inandığını ve yeni sözleşme görüşmelerinin olumlu geçtiğini söyledi.

Real Madrid'in 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Marco Asensio, Arsenal ve Manchester United'ın radarında. İki İngiliz ekibinin de Asensio için büyük bir teklife hazırlandıkları belirtildi. Ayrıca Juventus'un da Paulo Dybala'yı Barcelona'ya satması durumunda İspanyol oyuncuyla ilgilenebileceği ifade ediliyor.