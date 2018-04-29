İngiltere basınında transfer dedikoduları: Galatasaray'ın yeni hedefi Elneny

Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor. Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan Chelsea'de teknik direktör Antonio Conte alternatifli bir kadro kurmanın peşinde. İtalyan teknik adamın, Southampton'ın Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ve Juventus'un Brezilyalı sol beki Alex Sandro için 150 milyon pound'u gözden çıkardığı ifade ediliyor. Conte ayrıca Bayern Münih'le oynadıkları hazırlık maçından önce, Inter'in İtalyan orta saha oyuncusu Antonio Candreva'yla da ilgilendiklerini açıkladı.

Arsenal'deki geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Alexis Sanchez, Manchester City'ye gitmek istiyor. City'ye transfer olmak istediği belirtilen Şilili oyuncunun, Arsenal'den kazandığı haftalık 330 bin pound'tan daha düşük bir maaşa City'ye imza atabileceği belirtiliyor. Sanchez'e Bayern Münih ve Juventus gibi kulüplerin de ilgisi bulunurken, Şilili oyuncunun City'ye gitmek istediği ifade ediliyor.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Paris Saint Germain'in, Katalan kulübüne son teklifini sunduğu belirtiliyor. İspanyol Diario Gol sitesine göre, Fransız kulübünün Neymar için Marco Veratti + 90 milyon poundluk bir teklif sunduğu ifade ediliyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Leicester City'nin Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez için bonuslarla birlikte 30 milyon pound'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun Roma'ya gitmek için istekli olduğu yazılırken, İngiliz kulübünün 50 milyon pound istediği ve iki kulübün bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Bayern Münih menajeri Carlo Ancelotti, Manchester United'ın Bayern Münih'te forma giyen, 19 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanchez'le anlaştığını ifade etti. İtalyan teknik adam kadrolarında yer alan Şilili orta saha Arturo Vidal'e de teklifler bulunduğunu ama Vidal'ın takımda kalacağından emin olduğunu söyledi.

Imbula transferinin zora girmesinin ardından elindeki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray, Manchester Cityli Fernando ve Arsenalli Mohamed Elneny transferlerinden birini mutlaka bitirecek. Sportif direktör Cenk Ergün'ün Londra'ya gelerek Elneny için Arsenal kulübüyle masaya oturacağı belirtildi. Londra ekibinin de Elneny'nin satılmasına sıcak baktığı ifade edilirken, transferin 10 milyon pound'a bitmesi bekleniyor.

Liverpool'un Fransız stoperi Mamadou Sakho'yu geçen sezonun ikinci yarısında kiralayan Crystal Palace, 27 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da aynı formülle kadrosuna katmak istiyor. Ancak Liverpool cephesinden yapılan açıklamada, Sakho'yu kiralamayı düşünmediklerini ve 30 milyon pound civarında bir teklife kapılarının açık olduğu belirtildi.