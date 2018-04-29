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BBC Türkçe

İngiltere basınında transfer dedikoduları: Diego Costa, Chelsea ile ipleri koparıyor

Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor. Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

29 Nisan 2018 20:30

Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor.

Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Sezon öncesi ABD'deki turnuvaya katılan Chelsea'de menajer Antonio Conte oyuncularına 1 Ağustos'a kadar izin verirken, takımdan ayrılması gündemde olan İspanyol forvet Diego Costa takımla antrenmanlara katılmayacak. Kendisine kulüp arayan 28 yaşındaki oyuncunun ismi Beşiktaş'la da geçmesine rağmen, Costa'nın Atletico Madrid ya da Milan'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.

Monaco'dan Thomas Lemar transferinde ısrarcı olan ancak Fransız kulübünün son günlerde görüşmeleri yavaşlatması nedeniyle transferi bitiremeyen Arsenal, Lemar transferinin ardından Jean Micher Seri'yi de kadrosuna katmaya çalışacak. Arsene Wenger'in Nice'te forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun transferine onay verdiği ancak Lemar'ın transferinin öncelikli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan kadrosunda da yer açmaya çalışan Arsenal, takımdan ayrılması gündemde olan İspanyol forvet Lucas Perez için 13 milyon sterlin istiyor. Perez'le Newcastle United'ın ilgilendiği belirtilirken, Newcastle menajeri Rafa Benitez'in oyuncunun transferi için şu ana kadar herhangi bir resmi teklifte bulunmadığı ifade ediliyor.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Barcelona'nın 100 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu Phillippe Coutinho'nun ayrılması durumunda, Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Renato Sanchez'i gündemlerine alacaklarını açıkladı.

Nemanja Matic'in Manchester United'a transfer olmasıyla birlikte orta sahaya takviye gerçekleştirmek isteyen Chelsea'de, teknik direktör Antonio Conte'nin yeni hedefi Danny Drinkwater. Yeni transfer Bakayoko'nun dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonun ilk haftalarını kaçırma ihtimalinin bulunması nedeniyle bu bölge için takviye isteyen Conte, daha önce N'Golo Kantel ile birlikte Leicester forması giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Drinkwater'ı listesine aldı. İtalyan menajerin Drinkwater'ın dışında; Juventus'tan Alex Sandro, Bayern Münih'ten Renato Sanchez, Arsenal'den Oxlade Chamberlain ve Everton'dan Ross Barkley'le de ilgilendiği belirtiliyor.

Ancak Chelsea Menajeri Antonio Conte transferin ilk gününden itibaren Alex Sandro'yla ilgilense de kulübü Juventus, Brezilyalı oyuncuyu bırakmıyor. Conte 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediklerini her fırsatta dile getirse de, Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri oyuncuyu bırakmayacaklarını açıkladı. Brezilyalı oyuncunun Juventus'a geldiğinden beridir büyük bir gelişim gösterdiğini belirten Allegri, Sandro'nun dünyanın en önemli sol beklerinden biri olduğunu ifade etti.

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