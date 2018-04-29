İngiltere basınında transfer dedikoduları: 'Chelsea ve Manchester United, Gareth Bale'e talip'

Premier Lig'de transfer sezonu hızlı geçiyor.

Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale için teklif yapmaya hazırlanan iki Premier Lig ekibi; Chelsea ve Manchester United, İspanyol ekibinin Kylian Mbappe transferini bitirmesini bekliyor. Manchester United'ın ardından Chelsea'nin de Bale için devreye gireceği ve 90 milyon sterlinlik bir teklif yapılacağı ifade edildi.

Manchester United, sağ bek transferi için de girişimlerini sürdürüyor. İngiliz ekibi geçen hafta Paris St-Germain'nden Serge Aurier ile anlaşmıştı. Ancak İngiliz ekibi, Fransız takımının tranferde isteksiz olması ve Aurier'in İngiltere'deki çalışma izni problemleri nedeniyle Fabinho'yu gündeme aldı. Monaco'nun, geçen hafta Atletico Madrid'in 36 milyon euroluk teklifini reddetiği belirtilirken, Mourinho'nun transfer için bu ücretin üstüne çıkacağı ifade edildi.

Community Shield'de normal süresi 1-1 biten maçta Chelsea'yi, penaltı vuruşları sonrasında 4-1 mağlup eden Arsenal'de, Menajer Arsene Wenger maçın ardından takım kadrosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadrodaki oyuncu sayısının fazlalığından bahseden Fransız menajer, "Kadromuzdan sanılandan daha fazla isim ayrılabilir, gitmek isteyenlere de izin vereceğiz. Kadromuz şu anda çok kalabalık" diye konuştu.

Neymar'ın PSG'ye transferinin ardından Brezilyalı oyuncunun yerine takviye yapmaya çalışan Barcelona'nın, Borussia Dortmund'un Fransız forveti Ousmane Dembele için görüşmelere başladığı belirtildi. 20 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı ifade edilen Katalan kulübünün, Alman ekibiyle 100 milyon euro'luk bir anlaşma yaparak transferi noktalamak istediği ifade edildi.

Borussia Dortmund'un forveti Pierre-Emerick Aubameyang da ismi transfer döneminde sıkça geçen isimlerden. 28 yaşındaki oyuncunun adı Barcelona, Chelsea ve Manchester United'la anılırken, Gabonlu oyuncununun Dortmund'da mutlu olduğu ve bu sezon takımdan ayrılmak istemediği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın ilgilendiği bir diğer isim de Chelsea'den Eden Hazard. Chelsea Menajeri Antonio Conte, Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. Nemanja Matic'in ayrılığı nedeniyle yönetimle aralarında problemler olduğu bilinen Conte'nin, "Hazard'ın ayrılığı benim kararım değil, kulübün kararı olacak. Hazard'ın takımda kalmasını istiyorum. Ancak bu konuda nihai karar benim değil, kulübün olacaktır" dedi.

İngiliz ekibi Leicester City, Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez için Roma'nın yaptığı üçüncü teklifi de reddetti. Leicester, Mahrez için daha önce 27 ve 32 milyon euro'luk tekliflerde bulunan İtalyan kulübünün yaptığı 35 milyon euro'luk teklifi de geri çevirdi. Leicester'ın Roma'yla görüşmelere başlamak için 40 milyon euro talep ettiği de haberde yer aldı.