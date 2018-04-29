T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere basınında transfer dedikoduları: Barcelona Coutinho'da ısrarlı

Barcelona Liverpool'un yıldızı Coutinho'nun transferini birkaç gün içinde bitirmek istiyor, Real Madrid Bale transferine yeşil ışık yaktı iddiası, Manchester City Sergio Busquets'in peşinde ve Mahrez'e bir İtalyan talip daha.

29 Nisan 2018 20:30

Premier Lig'de hareketli geçen transfer sezonunda kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını derledik.

Neymar'ın ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Barcelona, Liverpool'dan Phillippe Coutinho'nun transferini bu haftasonuna kadar bitirmek istiyor. Katalan kulübünün temsilcileri transferi 100 milyon sterline bitirmek için Londra'da İngiliz kulübünün yetkilileriyle görüşecek. Liverpool cephesi Coutinho'nun takımda kalacağına dair açıklamalar yapsa da, Brezilyalı oyuncunun Barcelona'ya gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade ediliyor.

Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği, ancak Real Madrid'in İngiliz ekibini mağlup ettiği UEFA Süper Kupa finalinde forma giymesinin ardından İspanyol ekibinde kalacağına dair yorumların yapıldığı Gareth Bale için Real Madrid yönetimi yeşil ışık yaktı. Maçın ardından United menajeri Jose Mourinho'yla konuştuğu ifade edilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Gallerli oyuncunun transferine izin verebileceklerini söylediği haberde yer aldı.

Manchester City'nin, Barcelona'nın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Busquets'le ilgilendiği belirtiliyor. Fernando'nun Galatasaray'a gitmesiyle orta sahasında oyuncu eksikliği yaşayan İngiliz ekibinin, Busquets'i kadrosuna katmak için Katalan kulübüyle görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Ancak Katalan basınında, Neymar'ın ayrılığının ardından Barcelona'nın bir başka önemli oyuncusunu kaybetmek istemeyeceği ve bu nedenle de transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtiliyor.

Roma'nın transfer döneminin başından itibaren kadrosuna katmak istediği Leicester City'nin 26 yaşındaki hücum oyuncusu Riyad Mahrez'e, bir başka İtalyan ekibi İnter'in de talip olduğu belirtildi. Roma'nın, Cezayirli oyuncu için daha önce yaptığı üç teklifi de kabul etmeyen Leicester'ın, İnter'le görüşmelere 50 milyon sterlinden başlamak istediği ifade edildi.

Chelsea, Menajer Antonio Conte'nin ısrarla istediği Alex Sandro'yu kulübü Juventus'un satmak istememesi sebebiyle sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Bu bölge için ortaya atılan Tottenham'ın sol beki Danny Rose'un adı öne çıktı. Mayıs ayında dizinden ameliyat olan ve sezonun ilk birkaç maçını kaçıracak olan Rose'un, Manchester United'ın da gündeminde olduğu belirtilirken, Tottenham'ın 27 yaşındaki oyuncuyu satmaya istekli olmadığı belirtiliyor.

Arsenal'le oynanan Community Shield finalinde, takımının hücum anlamında sıkıntılar yaşadığını ifade eden Chelsea Menajeri Antonio Conte, Eden Hazard'ın sakatlığının ardından nasıl bir performansla geri döneceğini bilmiyor. İtalyan menajer bu nedenle Arsenal'den Alex Oxlade Chamberlain'in transferi için uğraşıyor. Chelsea 23 yaşındaki oyuncu için 25 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanırken, oyuncunun kontratının gelecek yaz sona ermesinin Arsenal yönetimini ikilemde bıraktığı ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barcelona LiverpoolCoutinhoReal Madrid BaleManchester City Sergio BusquetsMahrezLigNeymarBarcelona Liverpool Phillippe CoutinhoKatalanLondraLiverpoolBrezilyalıBarcelonaManchester UnitedReal MadridUEFA Süper KupaGareth

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24