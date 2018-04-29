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BBC Türkçe

İngiltere basınında Finsbury Park saldırısı

Times, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınında, cemaate yönelik yapılan kamyonetli saldırının zanlısının bu yöntemi kullanan ilk "sağcı terör zanlısı" olduğunu yazıyor. Financial Times ise şimdi ılımlı bir yönetimi olan camide, geçmişte radik

29 Nisan 2018 20:30

Financial Times (FT), "Kamyonetli terör saldırısı, geçmişi sorunlu olan camideki huzuru paramparça etti" başlığını atmış.

Saldırının zanlısına "terör" suçlaması da yöneltileceğini yazan gazete, saldırının meydana geldiği yerin hemen yakınındaki Finsbury Park Camii'nin geçmişi hakkında bilgi veriyor.

Gazete, şimdi ılımlı bir din anlayışının hakim olduğu caminin, eskiden radikal Mısırlı din adamı Ebu Hamza el Masri'nin imamlık yaptığı cami olduğuna dikkat çekiyor:

"Hamza'nın imamlık yaptığı 1997-2003 yıllarından bu yana camide çok şey değişti... 2015'de Hamza ABD'de terörle bağlantılı suçlardan ötürü ömür boyu hapis cezasına çaprtırıldı... Cami 2005'te yeni bir yönetimle, ılımlı bir ibadet merkezi olarak yeniden açıldı."

Finsbury Park Camii cemaatinden Abdul Monnan, gazeteye "Artık camiye çok daha fazla insan geliyor. Atmosfer çok daha iyi. Eskiden iki farklı grup arasında hep tartışma yaşanırdı" diyor.

Caminin kapılarını her kesime sık sık açtığına da dikkat çeken Financial Times, geçen hafta İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in camide iftar yemeğine katıldığını yazıyor.

Gazete İngiltere Başbakanı Theresa May'in Finsbury Park'a yaptığı ziyaretin fotoğrafına da yer veriyor.

May dün, Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick ile birlikte, saldırının meydana geldiği yerin yakınındaki Finsbury Park Camii'ni ziyaret ederek dini liderlerle bir araya gelmişti.

Financial Times, May'in camide "Her ne şekilde olursa olsun, bu da diğer tüm terör olaylarıyla aynı amacı taşıyor: Bu ülkede paylaştığımız vatandaşlık ve birlik bağlarını yıkma" sözlerine yer veriyor.

İlk sayfasında 47 yaşındaki zanlı Darren Osborne'un fotoğrafını yayınlayan Times gazetesi, zanlının saldırıyı tek başına planlamış olduğuna vurgu yapıyor.

Gazete ailesinin "Terör zanlısı Osborne'un" ruhsal sorunları olduğunu söylediğini de belirtiyor:

"Zanlı eşinden yeni ayrılmış ve saldırıdan önceki gün kaba davranışları nedeniyle bir pub'dan atılmış. 4 çocuk babası ve işsiz Osborne'un, saldırıdan önceki gün (Cumartesi) evinin bulunduğu Güney Galler'deki Pentwyn'de bir mahalle pub'undan komşusunun çocuğuna ırksal saldırıda bulunduğu için atıldığı belirtiliyor. Ailesi ise Osborne'un ruhsal sorunları olduğunu ve ırkçı olmadığını söylüyor."

Gazete zanlının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün kullandığı kamyoneti kalabalığın üstüne sürme yöntemini kullanan "ilk sağcı terörist" olduğunun iddia edildiğini yazıyor.

Times ayrıca, zanlının cami çevresindeki kalabalık tarafından yakalanmasının ardından, caminin imamı Muhammed Mahmud'un kalabalıktan zanlıyı polise teslim etmelerini istediğini, imamın bu hareketiyle olayı bir linç girişimini durdurduğunu belirtiyor.

Guardian da Finsbury Park Camii'nin imamının fotoğrafına ilk sayfasında yer vermiş.

Fotoğrafın yanında imamın "Kalabalık, saldırganın etrafında toplanmaya başladı. Bazıları ona vurmaya, tekme atmaya çalıştı. Allah yardım etti ve zanlıya zarar verilmesini engelleyebildik" sözlerine de yer veriliyor.

Gazete zanlı Osborne'un herhangi bir aşırı sağcı örgüt üyesi olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını aktarıyor.

Adil Rana adlı bir görgü tanığı "Zanlı yakalandığında, 'Bunu bir daha yapacağım' diye bağırıyordu" diyor.

Guardian İngiltere Başbakanı Theresa May'in, camileri ve diğer ibadet merkezlerini korumak üzere ek polis görevlendirileceğini açıkladığını yazıyor.

May'in ayrıca İslam karşıtı radikallerle mücadeleyi artırma sözü verdiği de aktarılıyor.

May dün yaptığı açıklamda "Ülkemizde her türlü aşırıcılığa - İslamofobi de dahil olmak üzere- çok fazla hoşgörü gösteriliyor" demişti.

I gazetesi ise Finsbury Park Camii'nin daha önce en az 4 kez nefret suçunun hedefi olduğuna dikkat çekiyor.

Gazeteye bilgi veren nefret suçları karşıtı Tell Mama adlı grup, Müslümanlara yönelik düşmanlığın arttığını belirtiyor.

Grubun kurucusu Fiyaz Mughal "Cami daha önce de İslam karşıtlarının hedefi oldu. Camiye 2'si tehdit içeren 4 mektup gönderilmiş olduğunu biliyoruz. Bu mektuplarla son saldırı arasında özel bir bağlantı göremiyoruz. Ancak Müslümanlara yönelik şiddette genel bir artış var" diyor.

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