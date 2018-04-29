İngiltere basını transfer dedikoduları: 'Barcelona'nın B planı Mesut Özil'

Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor. Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Yazın transfer döneminin en önemli gündem maddesi olan, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın rekor bir bonservis ücreti karşılığı Paris Saint-Germain'e transferi. Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık arayışlarını sürdüren Barcelona, Liverpool'dan Philippe Coutinho'nun transferini gerçekleştiremediği takdirde gündemine Arsenal'den Mesut Özil'i alacak. Coutinho'yla anlaşmasına rağmen Liverpool yönetimini ikna edemeyen Katalan ekibinde Coutinho'ya alternatif olarak Mesut Özil'in isminin gündemde olduğu belirtildi. Barcelona'nın Alman oyuncu için Arsenal'in kapısını, 53 milyon sterlinlinlik bir teklifle çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Paris Saint-Germain ise Neymar transferinden emin. Brezilyalı oyuncunun geçtiğimiz haftasonu Barcelona antrenmanında, takım arkadaşı Semedo ile yumruklaşmasının ardından Fransız ekibinin yolunu tutacağına dair iddialar daha da artarken, Paris ekibinin transferin tamamlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu için düzenlenecek etkinlikleri planlamaya başladıkları ifade edildi. Zlatan Ibrahimoviç'e Eyfel Kulesi önünde imza attıran PSG'nin, Neymar için yapılacak organizasyon öncesinde Paris polisiyle temasa geçtiği belirtildi.

Yeni sezon başlamadan önce tüm transferlerini bitirmek isteyen Manchester United'ın, Paris Saint Germain'in sağ beki Serge Aurier'le anlaştığı belirtildi. 23 yaşındaki oyuncuyla ve menajeriyle anlaştığı ifade edilen İngiliz ekibinin transferi gerçekleştirmesinin önündeki tek engelin, Aurier'in İngiltere'ye giriş yasağı olması. Geçen Mayıs ayında Paris'te, bir polis aracına saldıran Fildişi Sahilli oyuncunun davasının devam etmesi nedeniyle İngiltere'ye giriş yasağı olması gösterildi.

Arsenal'den ayrılması gündemde olan Alexis Sanchez için Manchester City iddiaları güçleniyor. Daha önce Londra ekibinden ayrılmak istediğini ve City'de oynamak için maaşında indirime gideceğini açıklayan Şilili oyuncunun Manchester ekibine katılacağı konuşuluyor. City menajeri Pep Guardiola'nın, Sanchez'i 50 milyon sterlinlik bir bonservis bedeliyle takıma katmak için uğraştığı City'li oyuncular tarafından da ifade edildiği belirtildi.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Samir Nasri'nin takımdan ayrılacağını açıkladı. Fransız oyuncu, takımının ABD turnesindeki performansıyla dikkat çekse de, takımdaki orta saha oyuncularının fazlalığı nedeniyle Nasri'nin ayrılabileceği belirtildi. Guardiola, "Transferin son dakikasına kadar Sevilla ile görüşme halinde kalacağız. Nasri de Sevilla'yı kafasından silip atmış değil. Ben bizimle oynamak isteyen oyuncuları takımımda tutmak isterim" diye konuştu.

Tottenham'ın, Everton'dan kadrosuna katmak istediği Ross Barkley'in istediği maaş transferin gerçekleşmesine engel olabilir. Menajer Mauricio Pochettino'nun, İngiliz orta saha oyuncusunu takımında görmek isterken, kulüp ücret yapısını da bozmak istemediği ifade edildi. Transferin 35 milyon sterlinden fazla bir bonservis bedeliyle sonuçlanması beklenirken, Barkley'nin yıllık ücretinde indirime gitmemesi halinde transferin sonuçlanmayacağı belirtildi.

Arsenal Menajeri Arsene Wenger; Alexis Sanchez, Mesut Özil, Oxlade Chamberlain, Jack Wilshere ve Santi Cazorla'nın sözleşmelerinin son yılına girmesine rağmen bunun bir sorun yaratmayacağını düşünüyor. Bu oyuncuları kadrosunda tutmak istediği bilinen Fransız menajerin bu durumu, oyuncuların kendini göstermesi için uygun bir fırsat olarak gördüğü belirtildi. Wenger'in, sözleşmelerinin son yılına giren oyuncuların ayrılmak istediği söylentilerinin nereden çıktığını anlayamadığını ifade ettiği de haberde yer aldı.