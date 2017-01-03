İngiltere basın özeti: 'IŞİD'le mücadelede gelinen dönüm noktası'

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı İngiltere basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler, pek çok gazetenin birinci sayfasında ve manşetinde. Yapılan yorumlarda ve yazılan analizlerde ise iki ana konu öne çıkıyor:

Times gazetesinde yer alan analizde hem Reina saldırısını düzenleyen saldırganın, hem de 2016'nın son günlerinde Berlin'deki Noel pazarına saldıran Anis Amri'nin üzerlerinde bomba düzeneği olmadığını, her iki saldırganın da saldırı sonrası olay yerinden kaçmaya çalıştığını yazıyor.

Gazeteye konuşan risk analizi kuruluşu GlobalStrat'tan Oliver Guitta, IŞİD'in militanlarını tekrar saldırabilmeleri için olay yerlerinden canlı çıkarmaya çalıştığını ifade ediyor. Guitta, "Eğer kaçabilirlerse yeniden saldırabileceklerini düşünüyorlar" diyor.

Radikal örgütler ve Orta Asya ülkelerinden bu örgütlere katılanlar arasındaki bağlantıları inceleyen Gulf State Analytics şirketinden Theodore Karashik ise bu yöntemin bilinçli bir strateji değişikliği olduğunu vurgulayarak "İstihbarat servislerinin vereceği tepkileri tartıyorlar.

Karashik'e göre saldırganların arkalarında kimlik bırakmaları da bilinçli bir taktik: "Kaos yaratıyorlar ve emniyetle istihbaratın nasıl iz sürdüğünü takip ediyorlar."

Reina saldırısı sonrasında yaşanan gelişmeler Independent'ın baskı versiyonu I gazetesinin manşetinde. Tam sayfa verilen manşette 'IŞİD Türkiye'ye savaş açtı' başlığı kullanılmış.

Independent'ın savunma editörü Kim Sengupta'Nın kaleme aldığı haberde, eski bir IŞİD militanı olduğu belirtilen kişinin IŞİD'in Türkiye'ye dair değişen bakışını nasıl aktardığı yer alıyor.

İsmi Ebu Mutassim olarak verilen eski IŞİD militanı, örgütün Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, "Liderleri sırtını İslam'a dönmüş, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla işbirliği yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar" diyor.

Aynı eski militan, "IŞİD tarafından olabilecek en kötü düşman olarak görülüyorlar. IŞİD Türkiye'ye savaş açtı" diyor.

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Independent'ın Orta Doğu muhabiri Patric Cockburn ise kaleme aldığı analizde 'Hükümet ne yaparsa yapsın saldırılar devam edecek gibi gözüküyor. IŞİD'in ülkedeki yapılanması güçlü' diyor:

Daily Telegraph gazetesindeki haberdeyse IŞİD'in genellikle Türkiye'deki saldırılarını üstlenmediği ifade ediliyor ve "Ancak son iki saldırıda açıkça üstlenmeler geldi" deniyor:

"Analistler, IŞİD'in Türkiye'deki saldırıları üstlenmeme nedenini, Sünni tabanını rahatsız etmek istememesi olarak açıklıyordu. Ancak Fırat Kalkanı ile birlikte Türk tankları Suriye'ye girince IŞİD ve Ankara arasında açıktan çatışma başlamış oldu."

Gazete, IŞİD'in Reina saldırısını üstlenmesini 'Cihatçıların Türkiye'ye bakış açısı konusunda önemli bir dönüm noktası' olarak yorumluyor.

Financial Times gazetesinin haberinde ise "Yakın tarihinin en zor yıllarından birisini geride bırakan Türkiye'nin 2017 umutları yılın ilk saatlerinde yıkıldı" deniyor.

Daily Telegraph haberinde olduğu gibi Financial Times haberinde de gazeteye konuşan uzmanlar IŞİD'in saldırıyı açıkça üstlenmesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.

Siyasi risk analizi şirketi Prime Source'tan Michael Horowitz, "IŞİD'in Türkiye'ye karşı yürüttüğü savaşta yeni bir safhaya girildi. IŞİD artık Ankara'ya açıktan saldırmak için elinde yeterli dini ve siyasi argüman bulunduğunu düşünüyor" diyor.

Guardian gazetesindeyse Reina saldırısı sonrası Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlar kapsamında IŞİD hedeflerini vurduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde, Türkiye'nin daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğu vurgulanıyor ve "IŞİD ülkede uyanmış hücrelerinin bulunduğunu söylüyor" deniyor.