İngiltere Başbakanı: Türkiye'nin hedefi IŞİD olmalı

İngiltere Başbakanı David Cameron TSK'nın başlattığı hava operasyonlarına ilişkin, "Askeri harekatın odağında IŞİD olmalı" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Endonezya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cameron, "Türkiye ile terörle mücadele konularında daha fazla işbirliği yapabiliriz. Özellikle yabancı savaşçıların Türkiye üzerinden Suriye'ye geçişi konusunda işbirliği artırılabilir. Ancak şu anda IŞİD üzerindeki baskının arttığını görüyoruz" dedi. "Çok yakın zamanda Türklerin neler yaptığını öğreneceksiniz" diyen Cameron, İngiltere'nin de IŞİD'in üzerindeki baskının artırılması için üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgedeki askeri harekatlarında öncelikli hedefin IŞİD olması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Hedefin IŞİD olmasını istiyoruz. Türkiye'nin bu adımı atması önemli ve biz de bunun arkasındayız" dedi.

Guardian'da yer alan bir haberde ise İngiliz diplomatların İncirlik askeri üssünün koalisyon uçaklarına açılması süreciyle ilgili müzakerelere dahil olmadığını aktardı.