İngiltere Başbakanı: Terörist İngiltere doğumlu, daha önce radikalizm şüphesiyle sorgulandı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra'daki terör saldırısına ilişkin olarak, "Korkmuyoruz ve terörizm karşısında güçlü duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu söyleyen May, daha önce radikalizm şüphesiyle sorgulandığını belirtti.

"Bu saldırı, dünyanın her yerindeki özgür insanlara yönelik bir saldırıdır" diyen May, "Bu saldırı hepimizi yaraladı" diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden Theresa May, saldırıda yaralananlardan 12'sinin İngiliz olduğunu, aralarında üç Fransa doğumlu çocuk, 2 Romanya vatandaşı, 4 Güney Koreli, 2 Yunan, Almanya, Polanya, İrlanda, Çin, İtalya ve ABD'den de 1'er kişinin bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca 3 polisinde saldırıda yaralandığını belirten May, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.