İngiltere Başbakanı May'i öldürmeyi planlamakla suçlanan zanlı yargıç karşısına çıkacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'i öldürmeyi planlamakla suçlanan Naa'imur Zakariyah Rahman bugün Londra'da yargıç karşısına çıkacak.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, Londra'da yaşayan 20 yaşındaki Rahman, Başbakanlık ofisinin bulunduğu caddenin güvenlik kapılarını bombayla havaya uçurup, May'e bıçakla saldırmayı planlıyordu.

Rahman ile birlikte Birmingham kentinde yaşayan 21 yaşındaki Mohammed Aqib Imran da yargıç karşısına çıkacak.

Imran, "terör saldırılarına hazırlık yapmak" için yurt dışına seyahat yapmayı planlamakla suçlanıyor.

İki şüpheli de 28 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan İngiltere'de Salı günü yayımlanan bir güvenlik raporunda, Manchester'da Mayıs ayında 22 kişinin ölümüne yol açan saldırının "önlenebileceği" belirtildi.

Raporda saldırganın İngiliz İç İstihbarat Servisi (MI5) tarafından bilindiği kaydedildi.

MI5 Başkanı Andrew Parker ise dün Başbakan May'e ve bakanlara, Mart ayından bu yana İngiltere'de "İslamcıların düzenlemeye çalıştıkları öne sürülen dokuz terör saldırısının" engellendiğini söyledi.