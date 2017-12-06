İngiltere Başbakanı May'e yönelik suikast girişimi engellendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İngiltere\'de polis, Başbakan Theresa May\'a yapılması planlanan bir suikast eylemini engelledi.

İngiltere\'nin başkenti Londra\'nın Downing Sokağı Başbakanlık Ofisi dışında gerçekleşen olayda, güvenlik güçleri ofisin kapısını bombalarla patlatıp Başbakan Theresa May\'a bıçaklarla saldırmayı planladığı söylenen iki kişiyi tutukladı. Geçen hafta Londra ve Birmingham\'da terör suçları nedeniyle alıkonan iki şüpheli Çarşamba günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacak.

İngiltere istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Andrew Parker konuyla ilgili kabineye yaptığı açıklamada, bu yıl İngiltere\'de toplamda dokuz terör saldırısının önlendiğini söyledi. Metropolitan Polisi, saldırganlardan birinin 20 diğerinin 21 yaşında olduğunu ve Downing Sokağı\'nda bir terör saldırısı sebebiyle tutuklandığını açıklarken, Scotland Yard polisi saldırının Başbakan için planlanan bir suikast saldırısı olup olmadığını doğrulamadı.