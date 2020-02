İngiltere Başbakanı May'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade özgürlüğü hatırlatması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Londra'da İngitere Başbakanı Therasa May ile görüşmesinde Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin 543 gün süren tutukluluğunun da gündeme geldiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, İngiltere Başbakanı Therasa May’in Erdoğan ile Downing Street 10 numadaki konutunda yaptığı baş başa görüşmede May’in basın ve ifade özgürlüğüne yönelik hassasiyeti Cumhuriyet gazetesinin durumunu gündeme getirerek değindiği, ayrıca başta Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’a yönelik devam eden tutuklama sürecini de gündeme taşıdığı öğrenildi.

Erdoğan’ın 13-15 Mayıs’taki Londra ziyareti sırasında görüştüğü May, ziyaret öncesinde insan hakları ve basın özgürlüğü örgütleri tarafından insan hakları ihlallerine ticaret uğruna göz yummakla suçlanmıştı. May de ortak açıklama sırasında “Erdoğan ile görüşmemde, demokratik değerlere ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyulduğunu görmek istediğimizin altını çizdim” demişti. May, darbe girişiminin ardından alınan önlemlerde aşırıya kaçmamasını istemişti. Erdoğan’ın Londra ziyareti için tarihin, Türkiye’de baskın seçim kararı alınmasından önce belirlendiğini belirten İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ise dün ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında ‘insan hakları ve demokrasi’ konularının May ve Erdoğan’ın baş başa görüşmesinde ele alındığını belirtirken, “Gizliliği rencide etmek istemiyorum” diyerek detayları hakkında bilgi verrmedi. Büyükelçi, May’in basın toplantısında yaptığı açıklamalara atıfta bulundu. Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Theresa May’in görüşmelerinde ABD’nin elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını da değerlendirdiğini söyleyen Chilcott, “İngiltere de Türkiye gibi büyükelçiliğini taşıma kararında değil. ABD’nin böyle bir adım atmasını da bir hata olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.