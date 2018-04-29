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BBC Türkçe

İngiltere Başbakanı May ülkesindeki AB vatandaşları için teklifini sundu

İngiltere Başbakanı May, Brexit kapsamında AB vatandaşı olarak İngiltere'de ikamet edenlerin durumuna ilişkin tasarısını AB liderlerine sundu. Teklife göre hükümetin belirleyeceği tarihten önce ülkede beş yıldır yaşamakta olan AB vatandaşları, İngiliz vat

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olan Brexit kapsamında AB vatandaşı olarak İngiltere'de ikamet edenlerin durumuna ilişkin tasarısını AB liderlerine sundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Konseyi kapsamında May 'adil ve ciddi bir anlaşma' olarak sunduğu teklifinde hükümetin belirleyeceği tarihten önce ülkede beş yıldır yaşamakta olan AB vatandaşlarının 'yerleşik AB statüsü' alabileceğini belirtti.

Bu yeni göçmenlik statüsü kapsamında AB vatandaşları, İngiliz vatandaşlarının haklarına benzer bir şekilde ülkede yaşayabilecek, sağlık ve eğitim sistemi ile diğer sosyal güvenlik hizmetlerine erişebilecek.

İngiltere'de beş yıldır bulunmayanlara ise bu süreyi doldurma şansı verilecek.

Hükümet ayrıca vatandaşlara statülerini ayarlamaları için iki yıllık bir mühlet de verecek.

Ancak İngiltere'nin AB vatandaşlarına statülerini ayarlaması için hangi tarihi başlangıç olarak seçeceği henüz bilinmiyor.

Çünkü İngiltere'ye ancak belirli bir tarihten önce gelen AB vatandaşlarına bu hak tanınacak.

Bu tarihin İngiltere'nin Brexit sürecini başlattığı Mart 2017'den önce, ülkenin AB'den çıkmasının planlandığı Mart 2019'dan sonra olmaması planlanıyor.

May, Brexit yüzünden kimsenin ülkeyi terk etmesini istemediğini ya da ailelerin bölünmesi arzusunda olmadığını söyledi.

May aynı zamanda bu teklifin AB'de yaşayan İngiltere vatandaşlarına da aynı şartların verilmesi takdirinde geçerli olacağını söyledi.

İngiltere'de yaklaşık 3 milyon AB vatandaşı yaşıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması için Brüksel'de resmi görüşmeler Pazartesi günü başlamıştı.

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