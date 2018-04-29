İngiltere Başbakanı May: Finsbury Park Camii yakınındaki terör saldırısı mide bulandırıcı

İngiltere Başbakanı Theresa May, günün ilk saatlerinde Londra'daki Finsbury Park Camii yakınında düzenlenen saldırının, son dönemde İngiltere'de düzenlenen tüm diğer saldırılar kadar "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.

Olayın bir "terör saldırısı" olduğunu belirten May, Müslümanların hedef alındığını, amaçlananın halkı birbirinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

May, "Son yıllarda İslamofobi de dahil olmak üzere aşırılığa çok fazla tolerans gösterildi. Bu saldırı; terörün, aşırıcılığın ve nefretin çok farklı şekiller alabileceğini bize gösterdi. Her kim sorumlu olursa olsun, bu sorunla başa çıkma kararlığımız aynı olmalı" dedi.

Bir kamyonetin teravih namazı sonrası kaldırımdaki kalabalığın üzerine sürüldüğü saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumları ağır.

Saldırı sonrası, 48 yaşındaki beyaz bir erkek zanlı etraftaki kalabalık tarafından alıkonuldu. Bu kişi daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının güvenlik güçlerince bilinen bir isim olmadığı açıklandı.

Görgü tanığı Abdül Rahman BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zanlı kamyonetten dışarı çıktığında, koşup, kaçmak istedi ve 'Müslümanları öldürmek istiyorum. Müslümanları öldürmek istiyorum' diye bağırdı. Midesine vurdum, sonra ben ve diğerleri yere yatırıp hareket etmemesini sağladık. Polis gelene kadar bekledik" dedi.

Adını Abdul diye veren bir başka görgü tanığı da şüphelinin "Öldürün beni. Ben görevimi yaptım" diye bağırdığını aktardı.

Daha önce polis de, zanlının akıl sağlığı açısından değerlendirileceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn daha sonra Finsbury Park Camii'ni ziyaret etti ve toplum liderleriyle görüştü.

Aynı zamanda Finsbury Park'ta oturan ve 1983'ten beri bu semti de içeren Islington North bölgesinden milletvekili seçilen Corbyn, "Bir camiye, bir sinagoga, bir kiliseye yapılan saldırı aslında hepimize yapılmış bir saldırıdır. Birbirimizin inançlarını, yaşam biçimini korumalıyız. Bizi güçlü bir toplum ve topluluk yapan bu" dedi.

İngiltere Müslüman Konseyi'nden yapılan açıklamada yaşananların, "son dönemde görülen İslamofobik olayların en şiddetli hali" olduğu belirtildi. Konsey, İngiltere'de camilerdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın da bu yönde taahütte bulunmasının ardından, Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick Müslümanların "özellikle ibadet yerleri çevresinde silahlı polisler de dahil olmak üzere daha çok polis göreceklerini" söyledi.

Cressida Dick, son olayın "çok açıkça Müslümanları hedef alan bir saldırı olduğunu" belirtti.

İngiltere son 3 ayda 4 ayrı saldırıya sahne oldu.

Daha önce 22 Mart'ta Londra'nın Westminster bölgesinde, 22 Mayıs'ta Manchester'da, 3 Haziran'da da yine Londra'da London Bridge'de saldırılar düzenlenmişti.