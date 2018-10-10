İngiltere Başbakanı May artan intihar vakalarını önlemek için kurulan komitenin başına sağlık bakanını atadı

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, intihar vakalarının önlemesi amacıyla bakanlık bünyesinde oluşturulan komitenin başına sağlık bakanını atadı.

Dünya üzerinde bir ilk olabileceği düşünülen uygulama kapsamında, İngiltere Sağlık Bakanı Jackie Doyle-Price, son dönemde İngiltere için kara bir leke haline dönüşen intihar vakalarını engellemeye ve insanların ruh sağlıklarını korumalarına yardım etmeye çalışacak.

Öte yandan May Başbakanlık Ofisi'nden yaptığı açıklamada, ‘Samaritans' isimli gönüllük esasına göre hizmet veren danışmalık kuruluşuna toplumda giderek artan "ağır adaletsizlik" karşısında gerekli adımları atabilmesi için 1.8 milyon sterlin hibe edildiğini açıkladı.

‘Ulusal skandal' olarak nitelendirilen intihar vakalarına dair verilerin oldukça endişe verici olduğu aşikar, İngiltere'de 2010 ile 2017 yılları arasında intihar eden gençlerin oranında yüzde 67 oranında bir artış yaşandığı görülmekte.

Ayrıca bir rapora göre, her yıl İngiltere'de ortalama 4 bin 500 kişinin intihar kaynaklı nedenlerle öldüğü ve 45 yaş altı erkeklerde intiharın en yaygın ölüm sebebi olduğu ifade edildi.

Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle verilen resepsiyonda konuşan May, "Başbakan olduğum ve Başbakanlık Ofisi'ne adım attığımda ilk işim, toplumumuz için kanayan bir yara haline gelen adaletsizlikle savaşacağıma yemin etmek oldu" dedi.

İntihara giden yolu hazırlayan asıl faktörün adaletsizlik olduğunu vurgulayan İngiltere Başbakanı, "Birçoklarını sessizlik içerisinde acı çekmeye mahkum eden bu hastalığı sonlandırabiliriz. Bir sürü can alan bu intihar trajedisinin önleyebilir ve öncelikli olarak bunu gerçekten hak eden çocuklarımızın mental refahını sağlayabiliriz" sözleriyle adaletsizliği bitirmek için mücadele çağrısında bulundu.