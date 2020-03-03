Britanya Başbakanı Johnson'dan hastane ziyareti: Koronavirüs el sıkışmama engel değil

Britanya Başbakanı Boris Johnson, dünyaya yayılan Koronavirüs'ün insanlarla tokalaşmasını engellemeyeceğini söyledi.

Johnson, bugün Britanya'da Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Johnson, Koronavirüs'ün tespit edildiği hastaların tedavi edildiği hastaneye yaptığı ziyaret sırasında da herkesle el sıkıştığını söyledi. Johnson, yaptığı konuşmada önemli olanın el sıkışmamak değil, el yıkamak olduğunu vurguladı.

İnsanların kendi kararlarını vermekte özgür olduğunu ifade eden Johnson, bilimsel tavsiyelere de dikkat ettiğini aktardı.

Fransa yönetimi geçtiğimiz hafta halka virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tokalaşmaması tavsiye edilirken, benzer bir çağrı da İsviçre'de yapılmış insanlara birbirlerini yanaklarından öpmemeleri gerektiği ifade edilmişti.

(İHA)