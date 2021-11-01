İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

Rachel Johnson, büyük büyükannesinin İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccara satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Çerkes bir ailenin Karadeniz kıyısındaki yoksul bir köyde kalmasından ziyade kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü konumlarına ulaşmaları yönünden epey önemli. Yani Karadeniz kıyısında yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayayım ki? Torunu, gelecekte dünya lideri olacak bir siyasetçiyi dünyaya getirdi."