İngiltere Başbakanı Johnson: Buça'da olanlar soykırımdan çok uzak görünmüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça şehrinde yaptıklarının "soykırımdan çok uzak görünmediği" söyledi. Johnson, Rusya'ya yeni yaptırımların devreye sokulmasının mümkün olabileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi devam ederken, başkente Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu. Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlamış ve olayın Birleşmiş Milletler'de (BM) araştırılmasını istemiş ancak İngiltere bu talebi reddetmişti.

"Putin'in Ukrayna'da yaptıklarından gördüklerimiz, bana soykırımdan çok uzak görünmüyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Korkarım ki Buça'da olanlara baktığınız zaman, Putin'in Ukrayna'da yaptıklarından gördüklerimiz, bana soykırımdan çok uzak görünmüyor" dedi. (AA)