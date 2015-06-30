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Dünya

İngiltere Başbakanı David Cameron: IŞİD'e 'İslam Devleti' demeyin

'İslam Devleti ifadesi terör örgütüyle hiçbir ilişkisi bulunmayan milyonlarca Müslümanı aşağılıyor'

30 Haziran 2015 13:42

İngiltere Başbakanı David Cameron, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) haberlerinde "IS" yani İslam Devleti adını kullanan BBC'ye çağrıda bulunarak, bu örgüte "İslam Devleti" denilmesinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Cameron, "İslam Devleti" ifadesinin terör örgütüyle hiçbir ilişkisi olmayan milyonlarca Müslümanı aşağıladığını söyledi.

BBC Radio 4'te ünlü sunucu John Humphrys'e röportaj veren Cameron, sunucunun "İslam Devleti" ifadesini kullanması üzerine, "BBC'nin bu örgüte İslam Devleti demesini bırakmasını isterdim, onlar İslam Devleti değil, korkunç, barbar bir rejim. Yaptıkları şey İslam dinini çarpıtmak, bu programı dinleyen birçok Müslüman ‘İslam Devleti' ifadesini her duyduğunda aşağılanmış hissedecek. O yüzden "ISIL" (IŞİD'in İngilizcesi) demek daha iyi" diye konuştu.

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