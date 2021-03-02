İngiltere Başbakanı Boris Johnson: EURO 2020'nin tamamını İngiltere'de düzenlemeye talibiz

Geçen günlerde İtalyan basınında UEFA'nın, 12 ülke tarafından düzenlenmesi planlanan EURO 2020'yi tek ülkede oynatmayı düşündüğü ve bu ülkenin de İngiltere olduğu şeklinde haberler çıkmıştı.

Spor Arena'nın haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu haberleri resmen doğruladı. İngiliz basınına açıklamalar yapan Johnson; "Ülkemiz hazır olan planda bazı grup maçlarının yanı sıra iki yarı final ve final maçına ev sahibi olacak. Biz bütün turnuvayı İngiltere'de düzenlemeye talibiz. Bu talebimizi UEFA'ya ilettik. En doğru kararı vereceklerini düşünüyoruz" diye konuştu.

17 mayısta seyirciler dönüyor

Boris Johnson ayrıca ülkede aşılanma hızının oldukça yüksek olduğunu ve spor karşılaşmalarındaki seyirci kısıtlamasının 17 mayıs tarihinden itibaren yüksek ihtimalle kalkacağını ifade etti.

Ceferin mevcut formatı korumak istiyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in, 12 ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı turnuva formatının korunmasından yana.

11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020'de maçlar, Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da oynanacak.

İngiltere 2030 için adaylık düşünüyor

Öte yandan İngiltere'nin 2030 Dünya Kupası'nı İrlanda ile ortak düzenlemek için düğmeye bastığı da açıklandı. Boris Johnson bu konuyla ilgili de "Dünya Kupası'nın 100. yılında futbolu evine getirmeye sıcak bakıyoruz. 2030 Dünya Kupası için doğru adresin burası olduğuna inanıyoruz. Futbol ve ülkemiz için muhteşem olur" diye konuştu.