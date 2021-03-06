İngiltere Başbakanı Boris Johnson: En sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede artan obezite ile Koronavirüs arasındaki ölümcül ilişkiye dikkat çekti. Johnson kendisinin de diyet yaptığını belirterek, “Kebap benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek” dedi.

Johnson konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Pandeminin, ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor. Obezite ile başa çıkmanın en iyi yolu insanları bu konuda kötü hissettirmek değil, onlara kilo verince daha iyi, daha neşeli ve daha dinamik hissedeceklerini söylemektir."

"Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindim"

Diğer taraftan geçen yılın Mart Ayında Covid-19 yakalanan ardından yoğun bakımda tedavi veren Johnson fazla kiloları nedeniyle hastalıkla mücadele etmekte güçlük çektiğini ve ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiğini söyledi.

"En sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap"

Hangi yiyecekleri tükettiğini sorulduğunda ise Johnson, “Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi. Bakan Sunak ise, “Izgara olarak hazırlandığında sağlıklı” dedi.