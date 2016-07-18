İngiltere: Başarısız darbe girişimi sonrası Türkiye’ye anayasal düzene tam olarak uyulması çağrısı yapıyoruz

İngiltere Başbakanı Theresa May, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine ilişkin olarak, "Bu başarısız darbenin ardından Türkiye’nin anayasal düzenine tam olarak uyulması çağrısı yapıyoruz ve hukukun hakimiyetini vurguluyoruz. Daha fazla şiddetten kaçınmak, hayatları korumak ve sükuneti tesis etmek için herşey yapılmalı” dedi.

May, başbakanlığa geldikten sonra İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda yaptığı ilk konuşmada, Türkiye'de yaşanan darbe girişimine değindi.

"Türk ordusunun bazı üyelerinin teşebbüs ettiği darbeyi kuvvetle kınadık" ifadesini kullanan May, "İngiltere Türkiye’nin demokratik olarak seçilmiş hükümetinin ve kurumlarını güçlü bir şekilde destekliyor" dedi.

May, "Bu başarısız darbenin ardından Türkiye’nin anayasal düzenine tam olarak uyulması çağrısı yapıyoruz ve hukukun hakimiyetini vurguluyoruz. Daha fazla şiddetten kaçınmak, hayatları korumak ve sükuneti tesis etmek için herşey yapılmalı" diye konuştu.

May, darbe girişimin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüğünü, kendisinin de kısa bir süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini sözlerine ekledi.