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Koronavirüs

İngiltere, BAE’den gelen yolculara 10 gün karantina şartı getirdi

11 Ocak 2021 23:31

İngiltere, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) seyahat koridorundan çıkararak, bu ülkeden gelecek yolculara 10 gün karantina şartı getirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri’ni seyahat koridorundan çıkardı.

BAE’den İngiltere’ye gelecek olan yolculara 10 gün karantina şartı getirildi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın BAE’de son 7 gün içinde vaka sayılarının yüzde 52 artması nedeniyle alındığı belirtilerek, yarın yerel saatle 04.00’den itibaren BAE’den gelen yolculara karantina uygulamasının başlayacağı ifade edildi. (İHA)

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