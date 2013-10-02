İngiltere alkol kullanan çocuk sayısının artmasından endişeli

İngiltere küçük yaşta alkol kullanan çocukların sayısının artmasından endişeli. İstatistiklere göre, kız çocukları daha fazla alkol kullanıyor.İngiltere'de son bir yıl içinde 12 yaş altı yaklaşık 300 çocuk alkol kullanımından dolayı hastaneye kaldırıldı.

18 yaş altı 6 bin 580 çocuk ve genç de tamamen alkollü olduğu için ilk yardım istasyonlarında tedavi gördü. Kamuoyunu alkolün zararlarından korumayı ve bilinçlendirmeyi hedefleyen 'Alkol Sağlık Birliği' adlı kuruluşun başkanı Ian Gilmore, İngiltere'de geçen hafta içinde her 10 çocuktan birinin alkol kullandığını belirtti. Gilmore, alkol tüketiminin azalma eğilimi gösterdiğini ancak giderek daha küçük yaşta ve fazla miktarlarda alkol tüketildiğine dikkat çekti.

'Litrelerce bira içiyorlar'

İstatistiklere göre, 12-17 yaş grubunda kızlar daha fazla alkol tüketiyor. 18 yaş altı her dört çocuktan biri haftada ortalama 3,5 litre bira içiyor. Alkol Sağlık Birliği'nde görev yapan Dr. Evelyn Gillan, üreticileri alkol tüketimini normal bir davranış gibi göstermekle suçladı. Dr. Gillan çocukların bira markalarını dondurma markalarından daha iyi bildiklerini söyledi.

Alkol karşıtı organizasyonlar ebeveynlere çocukları erken yaşta alkolün zararları konusunda bilinçlendirme çağrısı yapıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın bir sözcüsü de aşırı alkol kullanımının toplumun tüm kesiminde büyük bir sorun olduğunu belirtti. Geçen yıl bir milyon İngiliz alkol tüketiminin yol açtığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye başvurdu.

(BBC Türkçe)