İngiltere, AB'nin parasını Brexit için kullanmış!

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'de AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) veriliş amacına uygun kullanmadığı 172 bin euroyu geri vermesini talep etti.

İadesi istenen paranın, UKIP tarafından AB'den çıkış (Brexit) yönünde düzenlenen kampanyalar ve kamuoyu araştırmaları için kullanıldığı ortaya çıktı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Başkanı Martin Schulz ve yardımcıları, AP'nin gerçekleştirdiği iç ve dış soruşturmalar ışığında varılan kararla, UKIP kontrolündeki Avrupa'da Doğrudan Demokrasi için İttifak (ADDE) grubuna gönderdiği mektupta, AB kuralları suistimal edilerek yapılan harcamaların iade edilmesini istedi.

172 bin avroluk AB fonunu devretmesi gerekiyordu

AP ayrıca 172 bin avronun yanında, henüz ödenmemiş fonların da askıya alındığını açıkladı. AP Başkanlık Divanından yapılan açıklamada, ADDE grubuna, dolayısıyla da UKIP partisine 2015 yılı için kararlaştırılan toplamda 248 bin avroluk desteğin kesileceği belirtildi.

UKIP tarafından düzenlenen kamuoyu araştırmalarında 23 Haziran'da yapılan ve İngiltere'nin AB'den ayrılması yönünde sonuçlanan Brexit referandumunu yönlendirme hedefli soruların yer aldığı görülüyor. AP yönetimi, anketlerde UKIP'in savunduğu "ayrılık" yanlısı yönlendirmenin olduğu veya AP ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığı kanısında.

AP, UKIP’in AB kurallara aykırı bir biçimde İngiltere’deki 2015 genel seçimlerinde ve Brexit referandumunda kullandığı 172 bin avroluk AB fonlarını iade etmesi için 21 Aralık'a kadar süre verdi.

AP'de daha önce de Fransız aşırı sağı Ulusal Cephe'nin çalışanlarına, partinin lideri Marine Le Pen ve onursal lideri Jean-Marie Le Pen'in danışmanı gösterilerek maaş ödendiği ortaya çıkmış, haksız bir şekilde ödenen 340 bin avro geri istenmişti.