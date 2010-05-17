İngiltere 80'lik popstarı konuşuyor

T24 - İngiltere'nin popstar yarışması 'Britain's Got Talent'ın son yıldızı 80 yaşındaki Janey Cutler internette izlenme rekorları kırıyor.
JANEY CUTLER'IN PERFORMANSI - VIDEO
İngiltere'de düzenlenen Popstar yarışmasının bir başka versiyonu olan “Britain's Got Talent's" yarışmasına yürümekte zorlandığı halde katılan 80 yaşındaki Janey Cutler'in performansı görenleri şaşırttı. ITV kanalındaki performansı internetteki video paylaşım sitesi Youtube'a yüklenen Janey Cutler'i 3 günde 1.5 milyondan fazla kişi izledi.
Geçen yılki yarışmaya katılan işsiz olan ve kilise korolarında şarkı söyleyen Susan Boyle'nin ardından İngiltere'deki yetenek yarışması, "Britain's Got Talent" yeni stara kavuştu.
Jüri üyeleri ile stüdyodaki izleyicilerin ve ekranları başındaki milyonlarca İngiliz'i performansı ile şaşırtan 80 yaşındaki Janey Cutler, söylenenleri bir- iki kez tekrar edildikten sonra anlamasına rağmen sesi ve yorumuyla kısa süre dünyanın tanıdığı isimler arasına geldi.