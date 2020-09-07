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Dünya

İngiltere, 7 Yunan adasından geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

07 Eylül 2020 21:40

İngiltere, son günlerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış kaydedilen 7 Yunan adasından ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yaptığı yazılı açıklamada, verilerin, enfeksiyon oranını düşük tutmak için Yunan adalarından geleceklere karantina şartının getirilmesini önerdiğini kaydetti. Bakan Shapps, İngiltere'ye Crete, Lesvos, Mykonos, Santorini, Serifos, Tinos ve Zakynthos adalarından çarşamba günü saat 04.00'ten itibaren gelecek kişilerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiğini aktardı.

Shaaps, Covid-19 konusunda güvenli olmayan ülkelerden geleceklere uygulanan 14 günlük karantina süresini kısaltmak için çalışma yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

İngiliz hükûmeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerden gelenlere karantina şartının uygulanacağını açıklamıştı.

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