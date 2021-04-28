İngiltere, 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş etti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, hükümetin Covid-19’la mücadele kapsamında 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı sipariş ettiğini belirterek, bu dozların sonbaharda kullanılacağını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, hükümetin 60 milyon doz daha Pfizer/BioNTech aşısı satın aldığını duyurdu. Hancock, aşılama programını güçlendirmek ve desteklemek için ek dozların diğer aşılarla birlikte kullanılacağını ifade etti.

Hancock, aşılamayı güçlendirme ve destek programı ile kaydedilen ilerlemeyi korumayı hedeflediklerini belirterek, yine de yeni mutasyonlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

"Birleşik Krallık, Hindistan'ın yanında"

Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle vaka sayılarında ve can kayıplarına ciddi artışlar kaydeden Hindistan'a tıbbi sevkiyatların gönderilmeye devam edeceğini söyleyen Hancock, "Hindistan'da olup bitenleri görmek hepimize acı veriyor" dedi.

Birleşik Krallık'ın Hindistan'ın "yanında durduğunu" ifade eden Hancock, Hindistan'daki durumun "henüz pandemiden çıkmadığımızın açık bir kanıtı" olduğunu vurguladı. Hancock, İngiltere'nin "Hindistan halkının temel ihtiyaçlarından biri olan" dakikada bin litreden fazla oksijen üretme kapasitesine sahip solunum cihazı ekipmanlarını göndermek için Kuzey İrlanda Sağlık Bakanı Robin Swann ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Hancock, İngiltere'de "fazla aşı dozu" olmadığını belirterek, Hindistan'daki mutasyon virüs krizi için aşı gönderemeyeceklerini açıkladı.