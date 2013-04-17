T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere, 3 çocuğunu öldüren hamile kadının intiharını konuşuyor!

Kocasının aldattığını söyleyen hamile kadın 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

17 Nisan 2013 11:40

3 çocuk annesi ve 7 aylık hamile Fiona Anderson (23), önce çocuklarını öldürdü ardından da intihar etti.

5 ölümlü olayın nedeni, genç kadının kısa süre önce eşi Craig McLelland'dan (24) ayrılması.

Kocası tarafından aldatıldığını söyleyen Anderson, facebook'taki sayfasında, "Yaptığımız tek sey seni sevmekti. Bizi çok incittin..." iletisini paylaştı.

Anderson, önce Levina (3), Addy (2) ve 11 aylık Kyden'i öldürdü, ardından da 12 metreden atlayarak canına kıydı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yetkilileri, bebeklerin ölüm şekliyle ilgili bilgi vermedi.

ETİKETLER

fiona andersoncraig mcLellandingiltereintiharcinayet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24