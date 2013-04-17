İngiltere, 3 çocuğunu öldüren hamile kadının intiharını konuşuyor!

3 çocuk annesi ve 7 aylık hamile Fiona Anderson (23), önce çocuklarını öldürdü ardından da intihar etti.

5 ölümlü olayın nedeni, genç kadının kısa süre önce eşi Craig McLelland'dan (24) ayrılması.

Kocası tarafından aldatıldığını söyleyen Anderson, facebook'taki sayfasında, "Yaptığımız tek sey seni sevmekti. Bizi çok incittin..." iletisini paylaştı.

Anderson, önce Levina (3), Addy (2) ve 11 aylık Kyden'i öldürdü, ardından da 12 metreden atlayarak canına kıydı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yetkilileri, bebeklerin ölüm şekliyle ilgili bilgi vermedi.