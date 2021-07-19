"İngiltere, 250 bin Microsoft Exchange sunucusunun hacklenmesinin arkasında, Çin destekli grupların olduğunu söyledi"

İngiltere ve müttefikleri, bu yılın başlarında dünya çapında tahmini 250 bin Microsoft Exchange sunucusunun hacklenmesinin arkasında Çin devleti destekli hacker grupların olduğunu söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, siber saldırının "pervasız ama tanıdık bir davranış kalıbı" olduğunu belirtti.

Raab, Pekin'i "bu sistematik siber sabotajı sona erdirmeye" çağırdı.

Mart ayının başlarında Microsoft, hackerların şirketin yazılım sistemlerinden bilgi çaldığını keşfettikten sonra Exchange'e bir güncelleme getirmişti.

Microsoft, hacklemenin Hafnium adlı Çinli bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söylerken Çin hükümetinin olayın arkasında olup olmadığına dair bir yorum yapmadı.