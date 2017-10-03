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Dünya

İngiltere 18 yaşın altına asit satışını yasaklayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd 18 yaşın altındakilere asit satışının yasaklanacağını söyledi

03 Ekim 2017 18:34

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd 18 yaşın altındakilere asit satışının yasaklanacağını söyledi.

Muhafazakar Parti konferansunda konuşan Rudd, özellikle sülfürik asidin satışının, patlayıcı yapımında ve asitli saldırılarda kullanılabiliyor olması sebebiyle ciddi şekilde kısıtlanacağını aktardı. Bakan aynı zamanda internet şirketleri ve medya platformlarına “harekete geçin” çağrısı yaptı ve \"aşırıcı online içerikleri\" kaldırmalarını istedi.

Rudd Manchester’daki konferansta, “Asit saldırıları tek kelimeyle korkunç. Hayatı boyunca devamlı ameliyat olmak zorunda kalan ve asla tam olarak iyileşemeyen kurbanların fotoğraflarını gördük. Birçok hayat mahvoldu” dedi. İngiltere’de kimyasal madde kullanılan saldırılarda 2012’den bu yana iki kat arttığı belirtiliyor.

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