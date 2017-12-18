İngilizlerin yüzde 51'i AB'den ayrılmak istemiyor

İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngilizlerin yüzde 51'inin Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemediğini ortaya koydu. Ülke geçen yılki referandumda yüzde 52'lik destekle birlikten ayrılma kararı almıştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen referandum ile Avrupa Birliği'den ayrılma kararı alan Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 51'i birlikten ayrılmak istemiyor.

Independent gazetesi tarafından yayınlanan ve bin 400 kişi arasında düzenlenen ankete göre AB'den ayrılmayı destekleyenlerin oranı yüzde 41'de kaldı.

Independent gazetesi, Haziran 2016'da düzenlenen AB referandumundan bu yana ilk kez AB üyeliğini destekleyenler ve AB'den çıkmak isteyenler arasındaki makasın bu kadar açıldığına dikkat çekiyor.

Aralık başında düzenlenen anketi yapan BMG şirketi, şu anki tablonun oluşmasında referandumda oy kullanmayanların fikir beyan etmesinin yattığına dikkat çekiyor. Oy kullanan yaklaşık her 10 seçmenden 9'unun verdiği oyun arkasında olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılki referandumda İngilizlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılmasına destek vermiş, yüzde 48'i ülkenin AB'de kalması için oy kullanmıştı.

Brexit süreci devam ediyor

AB'ye üye ülkeler, hafta içerisinde Brüksel'de yapılan görüşmelerin ardından, Brexit olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma süreci için yürütülen müzakerelerde ikinci aşamaya geçilmesine onay verdiğini açıklamıştı.

Bu aşamada, Brexit sonrasındaki iki yıllık geçiş sürecinin nasıl olacağı ve AB ile yapılacak yeni ticaret anlaşması ele alınacak.

Referandum sonrası göreve gelen İngiltere Başbakanı Theresa May ülkesinin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacağını açıklamıştı.