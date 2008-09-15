İngilizlerin yüzde 12’si sağlıklı besleniyor

Bilinçli alışverişle sağlıklı beslenin

Beslenmede yedi altın kural

TNS adlı pazarlama grubunun yaptırdığı araştırmaya göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların çağrılarına rağmen halkın sadece yüzde 12'si bu hedefi tutturmaya yönelik bir beslenme rejimi izliyor.Diğer bir yüzde 12'lik grubun ise ağzına hiç meyve-sebze sürmediğine dikkat çeken araştırmacılar, araştırmayı 25 bin hanenin yeme alışkanlıklarını inceleyerek yaptıklarını belirtti.Araştırma sırasında çeşitli gıda maddelerine ait 100 bine yakın etiketin de bu gıdaların yeterince sağlıklı olup olmadıklarının anlaşılması için incelendiğini kaydeden araştırmacılar, İngiliz halkının büyük bölümünün günde ortalama 2,5 porsiyon meyve-sebze tükettiğini açıkladı.İdeal beslenme rejimini uygulama konusunda en başarısız olan kesimin çocuklar ve gelir düzeyi düşük yetişkinler olduğunu da kaydeden araştırmacılar, hedefi tutturan ya da ona yaklaşan kesimi ise büyük ölçüde eğitimli, iyi gelir düzeyindeki 45 yaş ve üstündekilerin oluşturduğunu ifade etti.