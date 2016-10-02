"İngilizlerin Kürt aşiretlerin borçlarını ödediği" iddialarına aşiretlerden cevap

Diyarbakır'da bir araya gelen bazı Kürt aşiretler, "İngilizlerin bazı Kürt aşiretlerinin borçlarını ödediği"ne yönelik iddialara, basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş Mahallesi'ndeki bir evde verilen yemekte bir araya gelen bazı aşiret üyeleri, yemeğin ardından yaptıkları basın açıklamasıyla, eski Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un gündeme getirdiği "İngilizlerin Kürt aşiretlerinin borçlarını ödediği" iddialarını yalanladı.

Metinan aşireti adına konuşan Reşit Akıcı, gündeme getirilen iddiayla birilerine mesaj verilmek istendiğini ileri sürdü.

İngiliz ajanlarına, "Gelin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Kürt aşiretlerinin içine girin, para verin ve onları satın alabilirsiniz" mesajının verildiğini öne süren Akıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ve Kürt aşiretlerini karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu tertemiz insanların onurlarıyla, duygularıyla hiç kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Kimse devlet ile bu aşiretler arasına girmemeli, giremeyecekler. Biz kendimizi ne İngilizlere ne Fransızlara bugüne kadar hiç satmadık, satmayacağız da. Atilla Uğur da Doğu Perinçek de bunu çok iyi bilmelidir. Gitsin, daha önce 1991'de Abdullah Öcalan ile ne pazarlıklar yapılmıştı, gene o pazarlıkları yapsınlar. Onlara para versinler, İngilizlerden onlara silah satsınlar, yine onlara versinler."

Ankara'da 56 aşiret üyesiyle bir araya geldiklerini dile getiren Akıcı, pazartesi günü tekrar Ankara'da buluşup, iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

“Huzursuzluk peşindeler”

Şahinan aşireti üyesi Mehmet Sait Gülçer ise bölgedeki aşiretlerin İngiliz ajanlarıyla para karşılığı bir şeyler yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Aşiretlerin böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini ifade eden Gülçer, "Doğu ve Güneydoğu'daki aşiretlerin yüzde 90'ı devletine, hükümetine bağlı aşiretlerdir. Kimse bu aşiretleri kötüleyemez." dedi.

İddia sahibinin İngiliz, ABD veya herhangi bir devletin ajanı olduğunu ileri süren Gülçer, "Devletine bağlı olan bu aşiretleri nasıl lekeliyorsun? Bu ülkenin içine fitne sokmak için tekrar bir huzursuzluk peşindeler. Amaçları budur." ifadelerini kullandı.