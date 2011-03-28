-İNGİLİZLERİN ''İKİNCİ VATANI'' FETHİYE OLDU MUĞLA (A.A) - 28.03.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngilizlerin sayısı her geçen gün artarken, bölgeye yerleşen ailelerin sayısı 8 bini geçti. Fethiye'de yaşayan İngiliz vatandaşlarının Türkiye sevgisi ilk olarak Ölüdeniz'de yaşamını yitiren bir İngiliz vatandaşının vasiyeti doğrultusunda cenaze namazına imam ve rahibin birlikte katılması ile gündeme geldi. Bu sıra dışı olayı, mezar taşlarına ''Türk bayrağı'' motifi yaptıran, evlerinin duvarlarını Atatürk posterleriyle süsleyen ve hatta halk oyunları ekibi kuran İngilizlerin haberleri izledi. Bu arada Türk kültürünü yakından tanımak ve komşuluları ile daha iyi anlaşabilmek için Türkçe öğrenen İngiliz vatandaşlarının, Türkiye sevgisi de dikkat çekiyor. Kurslarda ilk olarak sokakta sık sık duydukları ''İnşallah, maşallah, Allah analı babalı büyütsün, nasılsın, iyiyim, memleketin neresi, geçmiş olsun, Allah kabul etsin'' gibi kelimeleri öğrenen İngilizler, kendi aralarında sık sık pratik yaparak hafızalarına tazeliyor. Ölüdeniz Belediyesi Sanat Evi'ndeki dil kurslarına katılan Mays Smilth, Türkçe yaptığı konuşmasında bir yıldır Fethiye'de yaşadığını ifade ederek, ''İngiltere'de gazetecilik yapıyordum. Emekli olunca Fethiye'ye yerleştim. Burada İngilizce yayınlanan bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Ölüdeniz'i ve insanlarını çok seviyorum. Türk yemeklerine ve aile yapısına hayranım. Fethiye'de yaşayan İngilizlerin büyük bir bölümü Türkçe konuşmayı ve ölünce de burada toprağa verilmeyi çok istiyor'' dedi. Tracy Wayte ise komşuları ile anlaşabilmek için Türkçe kursuna katıldığına işaret ederek, ''İlk olarak 4 yıl önce Fethiye'ye tatile geldim. 2 yıldır ise burada yaşıyorum. Türkçe şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. Türk toplumunun aile yapısı beni çok etkiledi. Aile değerleri ve arkadaşlık yaklaşımları bizi en çok şaşırtan şey oldu'' diye konuştu. Sanat Evi bünyesindeki Türk Kültürü Müzesi'ndeki maketlerle anlatılan kültürel değerlerden de çok etkilendiğini anlatan Yvowne Darvıll de Fethiye'de katıldığı bir kına gecesinde ellerine yakılan kınadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. -ESNAFLA PAZARLIK YAPAN İNGİLİZLER- Dil kurslarının ardından pratik yapmak için sokağa çıkan İngiliz vatandaşları Susan Lucas ile Jill Patience'ın bir tüpçü ile pazarlık yaptı. Tüpün fiyatını pahalı bulduklarını belirten İngilizlerin, ''Tüp pahalı pazarlık yapalım. Yoksa başka dükkana bakacağız'' sözleri dikkat çekti. İngiliz müşterilerinden övgüyle söz eden iş yeri sahibi Şükran Güven ise Fethiye'de yaşayan İngiliz vatandaşlarının kısa sürede bölgeye uyum sağladığını anlatarak, ''İngiliz misafirlerin bir bölümü aşure tarifi alıp yapmayı öğrendi. Yöre halkıyla çok iyi anlaşıyorlar'' diye konuştu. -İNGİLİZ VATANDAŞININ ATATÜRK SEVGİSİ- 8 yıldır Ölüdeniz'de yaşayan ve İngilizlerin cenaze törenlerinde gönüllü olarak rahiplik yapan 59 yaşındaki Dinler Tarihi Uzmanı David Groom, İngiltere'de 30 yıl boyunca tarihi eğitimi verdiğini anlatarak, ''Evimin duvarlarını Atatürk'ün fotoğrafları süslüyor. Atatürk çok saygın bir lider. Atatürk'ü Türkiye'ye yerleşmeden önce tanıyordum ve büyük saygı duyuyordum. Modern Türkiye'nin bugünkü noktaya gelmesinde Atatürk'ün katkısı unutulamaz'' dedi. Groom, ilçede ve Ölüdeniz'de yaşayan İngilizlerin Müslüman mezarlığında ayrılan bölümlerde toprağa verildiğine işaret ederek, şunları söyledi: ''Fethiye'de yaşayan İngilizler Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görüyorlar. O yüzden de burada toprağa verilmeyi vasiyet ediyorlar. Mezarlarında Türk bayrağı motifi bulunan İngilizler, Türk bayrağının altında uyumayı vasiyet ediyorlar. Onlar bu bayrak altında burada yatmaktan mutlular. Onlar bu ülkeyi seviyorlar. Onların ülkeleri İngiltere olsa da Türkiye onlar için çok önemli ve yeni evleri.'' Türk insanları sayesinde ''hoşgörü'' kavramının yaşamlarına girdiğini anlatan Groom, sözlerine şöyle devam etti: ''Ölüdeniz'de düzenlediğimiz cenaze törenlerinde imam ve ben birlikte dua ediyoruz. İngiltere'den farklı olarak insanlar sizin acınıza ortak olduklarını gösteriyor ve sizin acınızı içten bir şekilde paylaşıyorlar. Fethiye'deki insanlar sayesinde ülkemizde yaşadığımız farklılıkları ortadan kaldırdık. Farklı düşüncelere sahip olan insanlar 'farklı spor kulüplerinin' taraftarları, Ölüdeniz'deki mezarlıkta yan yana yatabiliyorlar. Bunun en güzel örneği Everton takımının ünlü futbolcularından Ralph Molyneux ile Spurs Tottenham Hotspur taraftarı olan Del'in mezarları. Bu iki mezarın yan yana olmasını aileleri istedi. Türkiye onlar için sonsuza kadar evleri olacak bir ülke.'' İngilizce öğretmeni Füsun Karabulut ise İngilizlerin Türkçe kursuna 20'şer kişilik gruplar halinde katıldığını ifade ederek, ''Kursa ilk başlayanlar ve biraz bilenler olarak 2 grup halinde yapıyoruz. Kursta özellikle günlük hayatta kullanılan cümleleri öğrenmek istiyorlar. Türk vatandaşları için özel bir anlam ifade eden zamanlarda kullanılan cümleleri ve Türk kültürünü çok merak merak ediyorlar'' diye konuştu. -''ABDEST ALMAYI MERAK EDİYORLAR''- Ölüdeniz Belediyesi Sanat Evi Müdürü Çoşkun Karabulut, merkezin 7 yıl önce hizmete girdiğini anlatarak, şu bilgileri verdi: ''Sanat evi bünyesindeki müzemizde Türk kültürünü yabancı misafirlerimize tanıtıyoruz. Türkçe kursuna katılan kursiyerlerimize Türk kültürünü ve inançlarımızı da anlatıyoruz. İngilizler bizim kültürümüzü merak ediyorlar. Mesela 'Abdest almak nedir?' diye soruyorlar. Yeni evlenen bir çifte, yakını vefat edenlere ne söyleneceğini de bizden öğrenmek istiyorlar. Amaçları, komşuluk ilişkilerini geliştirmek ve Türk vatandaşlarının günlük yaşantısına katılmak.'' Karabulut, bazı İngiliz vatandaşlarının tespih çekmeyi ve abdest almayı da öğrendiğini ifade ederek, ''İngilizlerin bir bölümü Türk vatandaşları ile evleniyor. Bazı İngilizler ise İslam'ı seçiyor. Dini inançlarımıza çok saygılılar. İngiliz vatandaşlarının cenaze törenlerine imam ve rahip birlikte katılıyor. Böylelikle, Ölüdeniz'den dünyaya hoşgörü mesajı vermiş oluyoruz'' diye konuştu. -FETHİYE'DE 20 BİNDEN İNGİLİZ YAŞIYOR- Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz ise 2011 yılı rakamlarına göre 2 bin 200 İngiliz ailenin villa ve ev satın alarak beldede yaşamaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Fethiye, Ölüdeniz, Göcek ve Çiftlik'te, yani Fethiye genelinde yaklaşık 8 bin İngiliz aile yaşıyor. Bu da yaklaşık 20 bin İngiliz vatandaşı Fethiye'de yaşıyor demek. Ölüdeniz ülkemizi yurt dışında tanıtan en güzel doğal fotoğraflardan birisi. Ölüdeniz'e turist olarak gelen İngiliz vatandaşları 1993 yılından itibaren beldemizden konut alarak burada yaşamaya başladılar. İngilizlerin Ölüdeniz'i tercih etmelerinde bölgesinin doğal güzellikleri, güneşi ve yöre insanlarının misafirperverliğinin etkili olduğunu düşünüyorum. Bölgeye ilk İngiliz aile 1993 yılında yerleşti. Bundan yaklaşık 17 yıl önce ise İngiliz misafirlerimizin gelişi hızlandı. 17 yıldır Ölüdeniz'de yaşayan İngilizler var. Ölüdeniz'de yaşayan İngilizler öldüklerinde Ölüdeniz'deki Ovacık mezarlığında toprağa verilmeyi vasiyet ediyor. Bugüne kadar 16 İngiliz vatandaşımızı o mezarlıkta toprağa verdik. Cenaze törenlerinde müthiş bir hoşgörü yaşanıyor. Törenlerde imam ve rahip birlikte dua ediyorlar.'' -5 YILDA 80 İNGİLİZ FETHİYE'DE YAŞAMA VEDA ETTİ- Fethiye Nüfus Müdürlüğü verilerine göre, son 5 yılda 80 İngiliz vatandaşı Fethiye'de yaşama veda etti. Fethiye'de yaşamını yitiren yabancıların yıllara göre dağılımı şöyle: 2007: İngiliz 10, Alman 3, Polonya 1, İspanya 1 2008: İngiliz 18, Romanya 1, Rusya 1, Almanya 4, Amerika 2 2009: İngiliz 22, Hollanda 1, Almanya 1, İtalya 2, Fransa 1, İrlanda 1 2010: İngiliz 25, İran 1, Almanya 3, Rusya 1, Hollanda 1 2011: İngiliz 5, Almanya 2, Şili 1